Influencer pidió canje para comer en un restaurante pero la respuesta del chef sorprendió a todos

Con la creación de las redes sociales, muchos jóvenes ven en estas plataformas una potencial fuente laboral, o por lo menos una vía donde conseguir ciertos beneficios.

Para poner en contexto a quienes no se manejan mucho en estas nuevas tendencias, quienes crean contenido en Instagram, TikTok, o cualquier red social y tienen muchos seguidores se les llama influencer.

Al tener muchas personas que los siguen, las marcas se contactan con ellos para trabajar en conjunto, la mayoría de pagos son en dinero, pero también otros son en productos o servicios. A este tipo de remuneración se le llama canje.

En resumen, el influencer sube una historia o publicación recomendando el producto y la marca se lo regala o le da el dinero a cambio.

El canje que no llegó a buen puerto

Sin embargo, no siempre terminan bien estos canjes, a veces porque el influencer no tiene tantos seguidores o porque el dueño de la marca no quiere potenciar su presencia en internet.

En este contexto, una curiosa situación vivió Stéphane del Rio, chef del restaurante Le Bistroman Atelier de Madrid. El hombre recibió una singular propuesta de un joven que pretendía cenar gratis en su local a cambio de hacer promoción en sus plataformas digitales.

«¡Hola a todo el equipo de Le Bistroman Atelier! Apasionados por los viajes y por compartir en las redes sociales, estamos a punto de llevar a cabo un proyecto ambicioso: ¡recorrer España sin gastar un euro!», partía diciendo el creador de contenido en el mensaje.

Además, el influencer evidenció su gran cantidad de seguidores, teniendo 300 mil en TikTok, 45 mil en Instagram y 10 mil en YouTube, y señaló que a cambio de la comida, él ofrecía «un video cautivador en TikTok y en YouTube, destacando su establecimiento y la experiencia culinaria única que ofrecen».

A pesar del entusiasmo del influencer, a Del Río no le gustó mucho la oferta y fue contundente con su respuesta: «¡¡¡Hola!!! ¿Y no se te ha ocurrido ponerte a trabajar?», indicó. Al compartir este mensaje, el chef agregó: «El proyecto: ser un jeta. Escribir un sábado a las 14:00 para que le demos de cenar gratis. Claro que sí, campeón!!».

Reacciones en redes sociales

Rápidamente, la publicación se volvió viral en X (antes Twitter), donde la respuesta de Stéphane cuenta con más de 7 mil ‘me gusta’. Además, generó cientos de reacciones ante la insólita petición, donde la mayoría de cibernautas estuvo del lado del cocinero.

«¿Trabajar? No entiendo, dice jajaja», «El procedimiento y la manera de escribir no es la correcta, pero este tipo de propuestas a veces, pueden llegar a ser beneficiosas», «Este tipo de perfiles, que se autodenominan ‘creadores de contenido’, son los caraduras de siempre, que creen que todo debe ser gratis porque ellos lo valen», «Hoy en día a cualquier payasada le llaman proyecto», son solo algunos de los comentarios.