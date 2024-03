A un paso de la semifinal: Top Chef VIP define a su último eliminado

Cada vez queda menos para conocer al ganador del programa gastronómico Top Chef VIP, con el que Chilevisión ha sacado cuentas alegres.

En la recta final del espacio, se vivió una nueva jornada de eliminación, donde uno de los participantes se despidió de la posibilidad de llevarse el preciado premio a casa. Cabe destacar, que el pasado jueves, se anunciaron a los cinco participantes que quedan en competencia: Berta Lasala, Gianella Marengo, Gissella Gallardo, Belén Mora y Alonso Quintero.

En este contexto, Gissella Gallardo se convirtió en la primera semifinalista, después de superar con éxito todas las pruebas que explicó el jurado.

Última eliminación en Top Chef VIP

En la jornada de ayer, se transmitió un nuevo capítulo, donde Gianella Marengo, Belén Mora, Berta Lasala y Alonso Quintero, se enfrentaron para conseguir un cupo en la siguiente etapa.

Sin embargo, a diferencia de los retos pasados, estos eran uno versus uno, en los cuales Quintero se midió a Mora, mientras que Marengo hizo lo propio con Lasala. En dicha fase, cada aspirante debió eligir una proteína y una guarnición para preparar el mismo plato.

Alonso Quintero salió victorioso con su elaboración de magret de pato y tubérculos, de esta forma arrojó a Mora a la zona de eliminación. Por otro lado, Gianella Marengo superó a Berta con su plato de de pichón y cítricos.

De esta forma, Berta Lasala y Belén Mora se enfrentaron para saber quién es la nueva eliminada del programa. En el duelo tuvieron que deleitar al jurado con una preparación de codorniz y hojas.

Tras probar los dos platos, los jueces decidieron que Lasala sería la nueva eliminada.

En su despedida, la exparticipante señaló que «sé que hice muchos platos ricos, en muchos me caí, pero hice muchos ricos y espero que me recuerden por esos. Me voy contenta, porque los cabros en la cocina me dijeron que habían probado los platos más ricos de mis manos».