Estos son los mejores memes tras la caída mundial de Instagram y Facebook

Si no puede ver Instagram o Facebook no te preocupes, ya que no eres el único. Hace algunos minutos, internautas de todo el mundo reportaron la caída de Instagram y Facebook. Incluso, en Facebook, a muchas personas se les cerró la sesión, ocasionando que no puedan ingresar a sus perfiles.

En cambio, Instagram no está dejando a sus usuarios enviar mensajes y actualizar el feed y las historias.

Según Down Detector, plataforma digital que proporciona información en tiempo real sobre el estado actual de varios sitios web y servicios, los fallos se están reportando desde el medio día y el 89% de ellos tienen que ver con problemas para iniciar sesión, mientras que el resto son fallas en la aplicación móvil y el sitio web.

Además, por el momento ya acumula más de mil reportes.

Por el momento, la compañía no se ha referido a las razones de por qué sus plataformas no están funcionando. La interrupción temporal de las redes sociales dejó a millones de usuarios de todo el mundo sin acceso, pero también dejó divertidos memes.

De igual forma, por el momento se desconoce cuánto tiempo tardarán en volver a estar habilitadas ambas plataformas. Mientras que hace tan solo unos minutos, Facebook está activo nuevamente,

Memes tras la caída de Facebook e Instagram

Las falla de estas plataformas generó diversas reacciones, algunos se expresaron con frustración por la interrupción de su uso. Mientras que otros se tomaron con humor la situación.

Lo cierto es que ambas opiniones se juntaron en X (antes Twitter), ya que esta red social continuaba en actividad. Y, en la plataforma que antes tenía al pajarito como ícono, los usuarios compartieron divertidas bromas y memes, además de compartir sus reacciones de la caída de Facebook e Instagram.

A continuación te dejamos los mejores memes:

La vieja confisble cada vez que Facebook e Instagram se caen 😅#facebookdown pic.twitter.com/1jPaE0czZ6 — Loquero Gruñón (@LoqueroGrunon) March 5, 2024

Se cayeron facebook e Instagram, cualquier cosa por el ayayay pic.twitter.com/ordY7DwwkD — marcie (@flowersfrdays) March 5, 2024

Cómo debió ser siempre pic.twitter.com/qAWlzKbCvx — Agus 👑🚀 (@agus_economy) March 5, 2024

WhatsApp, Facebook e Instagram caídos y Twitter como siempre tranquilito.pic.twitter.com/5RUh9jo9lw — Marco 🆇 (@__ElBicho007) March 5, 2024