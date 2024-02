«Me enteré…»: A un día del 14 de febrero famoso cantante terminó su relación previo a show en Chile

Aunque todavía faltan unas semanas para que comience el Festival de Viña, ya empezaron las primeras polémicas. Pues uno de los artistas que dirá presente en el evento, quedó soltero, luego de que lo pillaran de la mano con una mujer que no es su también famosa pareja.

Estamos hablando ni más ni menos que de Peso Pluma, esto luego de que durante la mañana de este martes se viralizara un video en el que se puede ver al mexicano bastante cerquita de una mujer en un casino de Las Vegas, tras la final del Super Bowl.

Como era de esperar, todos los fanáticos de Nicki Nicole, pareja del artista, comenzaron a preguntarse qué estaba pasando, pues la argentina incluso acompañó a su amorcito a la ceremonia de los Grammy hace poco más de una semana.

Y las primeras pistas de que la cosa no estaba bien, es que la chiquilla decidió borrar todas las fotos que tenía con Peso Pluma de su cuenta de Instagram. Pero la principal prueba de que todo se terminó, es un mensaje que subió a sus historias.

Pues Nicki Nicole dejó la cosa clara, al escribir sin filtro: «El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy».

«Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar», agregó sobre el término de su relación con Peso Pluma.

Los mensajes de apoyo de Nicki Nicole tras infidelidad de Peso Pluma

Como era de esperar, los fanáticos de Nicki Nicole partieron a darle su apoyo y lanzarse con todo en contra del intérprete de corridos tumbados.

«Todos iguales…»; «Las cosas no se hacen así…»; «Me abstengo a decir ‘todos iguales’ por que no todos son así, me da pena Nicki y espero que encuentre a otro mejor y que no se quede con que todos los hombres son iguales» y «Yo ya no confío ni creo absolutamente nada en las relaciones de los famosos, esos son acuerdos, contratos entre dos partes para ayudarse a exponerse más como figuras públicas y sean mediáticos, y en el momento que se cumpla, casualmente siempre pasa ‘algo’».