Got Talent Chile 2024: ¿Cuándo se estrena el nuevo programa de CHV?

Durante la jornada de ayer, lunes 18 de marzo, su querida Radio Corazón fue invitada a la conferencia de prensa de Got Talent Chile, la nueva apuesta de Chilevisión. No solo eso, también recopilamos una serie de detalles sobre el estreno.

Debemos recordar que Top Chef VIP está próximo a finalizar. Por ello es que el canal se vio en la obligación de conseguir un reemplazo del estelar nocturno. Ante ello, este decidió apostar por un fenómeno de sintonía que promete conseguir un gran alcance. Hablamos de Got Talent Chile, programa de talentos que ha tenido múltiples ediciones en el país.

Jurado de Got Talent Chile

El estelar tendrá la participación de importantes rostros del espectáculo como jueces del programa de talentos. La mesa está compuesta por la icónica animadora de Chilevisión Diana Bolocco, los actores nacionales Leonor Varela y Francisco Reyes.

Se debe destacar que, quien encabeza la mesa del jurado es el animador Antonio Vodanovic. Quien ha participado en un gran número de programas de talentos con el mismo rol, entre ellos «Talento Chileno», «Hazme reír» y «Yo soy».

Por otro lado, Julián Elfenbein es quien acompañará a los participantes en el backstage. Además, estará con ellos en los minutos previos y posteriores al show que den en el escenario.

Fecha y hora de estreno de Got Talent Chile

De hecho, fue Julián Elfenbein quien reveló los detalles exclusivos del programa de talentos. El cual se estrenará este domingo 24 de marzo. Este nuevo fenómeno de sintonía podrá verse a través de las pantallas de Chilevisión a partir de las 22:30 horas, justo después de la emisión central del noticiero.

No solo eso, al igual que con Gran Hermano, Got Talent Chile contará con una transmisión en vivo. La cual tendrá las reacciones del divertido comediante Claudio Michaux, quien estuvo en ese rol durante la emisión del reality previamente mencionado. No solo eso, compartirá las cámaras con la ganadora de este, nos referimos a la querida Constanza «Cony» Capelli.