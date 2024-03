Acusan que ex Miss Chile sufre fuerte maltrato por parte de su hermano desde hace dos años

Los vecinos de la comuna de San Bernardo, durante esta jornada, decidieron salir a las calles para darle voz a Pilar. Quién es una ex Miss Chile, y ex modelo de Sábado Gigante, que se encuentra viviendo una fuerte situación de maltrato por parte de su hermano. Hecho que vendría ocurriendo desde hace dos años.

Fue a través del matinal de Chilevisión, «Contigo en la Mañana», que un grupo de mujeres denunció la situación por la que pasaba la modelo. No solo eso, revelaron inquietantes detalles de los abusos que ejerce el hombre sobre ella.

¿Qué está pasando con la ex Miss Chile?

Según explicaron los testigos, la mujer se estaría comunicando a través de cartas con ellos. Gracias a esto es que están al tanto de todo lo que sucede con la ex modelo, y su hermano, a quien identificaron como Marcelo. Quien la tendría encerrada dentro de una propiedad, sin la comida suficiente para sobrevivir semanas de abandono.

Se debe destacar que, según revelaron en el matinal, el sujeto ni siquiera vive con la víctima de 63 años. Sin embargo, tiene control sobre esta y la propiedad, ya que tiene las llaves del lugar. No solo eso, además de tenerla encerrada, también recubrió las ventanas con clavos para evitar que estas sean abiertas y que la mujer sea alimentada.

De hecho, desde el año 2022 el sujeto iría como máximo una vez a la semana a dejar alimentos para la ex Miss Universo. No obstante, en ciertos períodos desaparecería por semanas. De todas formas, asista o no, son los vecinos del sector quienes se preocupan de darle comida, productos para hidratarse, remedios, entre otras cosas.

En el mismo contexto, detallaron que deben ir a dejarle las cosas por la noche, y arrojarlas por sobre una de las panderetas de la propiedad. Esto debido a que, y como se mencionó previamente, incluso las ventanas se encuentran con cerraduras y limitantes que impiden el acceso.

¿Por qué no ha recibido ayuda?

Los vecinos del sector aclararon que se han comunicado con amigos y familiares de la víctima. Sin embargo, estos no han podido hacer mucho, ya que, y según consigan Radio Pudahuel, la ex candidata a Miss Chile está considerada como paciente psiquiátrica, situación que vuelve más compleja toda la historia.

«Yo no estoy loca, por qué me dicen que estoy loca», afirman que dice la ex modelo.