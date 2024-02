Top Chef VIP: Máximo Menem preparó un especial plato relacionado a Cecilia Bolocco

No cabe duda, que uno de los proyectos por los que apostó Chilevisión este año fue Top Chef VIP, programa de televisión en el que participan celebridades y se enfrentan a los más diversos retos culinarios. Esto lo realizan con el objetivo de probar sus habilidades en la cocina.

Los famosillos no la tienen nada de fácil, ya que las pruebas son exigentes, técnicas y divertidas, y además las evalúa un exigente jurado, quienes son los encargados de buscar a la persona que tenga lo necesario para ganar el título de Top Chef.

En una nueva edición, Máximo Menem sorprendió a los jurados con especial receta, la que tiene gran relación con su madre, Cecilia Bolocco.

¿Qué plato preparó Máximo Menem?

El joven estudiante de arquitectura preparó un brazo de reina, lo que generó diversas reacciones en el jurado, sobre todo en Sergi Arola.

Sin embargo, Fernanda Fuentes fue quien comenzó probando el postre. «Lo vimos tan complicado, que jamás imaginé que iba a llegar a este sabor. Está brutal», indicó.

Ante esta devolución, el participante señaló que «me estresé, se me pegó al mesón, no me quedaba tiempo, corrí mucho».

Benjamín Nast fue el siguiente en comentarle el plato a Máximo, agregando que «espero haber sido útil en el brazo de su madre, porque la verdad, está delicioso, perfecto».

Pero, Sergi fue mucho más allá, ya que se tapó el rostro con la servilleta de género y lamió el plato. «Máximo, no tengo más que decir», le dijo al joven, entre risas.

«Me puse tan feliz cuando me dijeron esas cosas, que me llené de alegría y emoción», expresó el hijo de Cecilia Bolocco, agregando que «me encanta que disfruten lo que hago, que les haya gustado tanto. Muy feliz con eso».