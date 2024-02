Jorge Alís acusó de censura tras no participar en Juntos Chile se Levanta

El pasado viernes se llevó a cabo el evento solidario «Juntos Chile se Levanta», el cual tuvo la participación de diferentes artistas quienes se presentaron en el Movistar Arena. Entre los nombres confirmados estaba el comediante argentino Jorge Alís, quien para decepción de muchos no subió al escenario.

La respuesta a los cuestionamientos del público y usuarios en redes sociales, llegó en breve directamente del argentino. Alís se encargó de aclarar su ausencia mediante un registro en su cuenta oficial de Instagram, ya que desde el evento no mencionaron motivo alguno.

¿Qué pasó con la presentación de Jorge Alís?

En el registro se le puede ver hablando con un hombre a quien le explica la situación. Aquí se le puede oír diciendo que desde la producción no le permitieron subir porque su rutina presentaba contenido que no se podía decir en televisión.

Posteriormente Jorge Alís explica en detalle lo ocurrido señalando que ellos enviaron el guión pero que desde la producción tuvieron problemas con este y con el vídeo que usarían en su presentación.

«No leyeron el guión que mandamos, después mandamos el video que íbamos a hacer. No lo pudieron abrir, no lo hicieron. Y después de eso no sabía qué íbamos a hacer«, detalló.

«Ahora era como que se decían cosas, que no como estaba la televisión, porque no se pueden decir ciertas cosas. Y esa historia es lo que realmente llama la atención, que no se puedan decir cosas porque salen en televisión. Una mierda», afirmó en el vídeo.

«Teníamos una crítica social, que parece que no servían, no se pueden decir, y por eso molestó», acusó Alís con bastante molestia.

«Es una mierda que no se puedan decir ciertas cosas y que haya censura, y que de repente, en esa censura, la gente escucha lo que quieren que escuchen los que tienen guita para que escuche a gente», agregó.

«Veníamos a apoyar, y al final no se pueden decir cosas, no sé por qué. Bueno, lo lamento, tenía muchas ganas de estar apoyando, vamos a hacer eventos para apoyar, donde se pueda hablar de cualquier cosa, sin que te digan qué es lo que puedes hablar«, finalizó Jorge Alís.