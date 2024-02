Estas fueron las reacciones en redes sociales ante la fallida rutina de Javiera Contador en el Festival de Viña 2024

Javiera Contador vivió un incómodo momento apenas inició su rutina, esto debido a que el agresivo Monstruo le dio la bienvenida entre pifias. Hecho que no le permitió empezar bien con su repertorio en el Festival de Viña 2024.

Aun así, hubo un sector del público que la recibió entre aplausos y le mostró su apoyo. No obstante, aquella misión de salvarla era bastante difícil, más aún considerando que debía superar el show del italiano Andrea Bocelli.

Sin embargo, y pese a todos los intentos que hizo para salir a flote, la comediante no lo consiguió. Finalmente, y tras unos tensos minutos, Javiera Contador decidió despedirse de la Quinta Vergara.

Sin embargo, la chiquilla demostró coraje y muchísima valentía ante el Monstruo de la Quinta Vergara. Buscando cerrar su corta rutina en algo que no solo fuese abandonar el escenario.

Finalmente, antes de irse, pidió subir a su familia. Instancia en la que sorprendió al subir a los personajes de la serie Casado con hijos, interpretados por los queridos Fernando Larraín, Dayana Amigo y Fernando Godoy.

«Les agradezco la salvada», dijo con un evidente alivio. Recién en ese momento el Monstruo se calmó un poco. Sin embargo, este se mantuvo deseoso de sangre mientras la famosa familia realizaba la clásica coreografía del «Limpiaparabrisas».

Finalmente, y después de todo ese desastre, los animadores se hicieron presentes en el escenario. Francisco «Pancho» Saavedra aprovechó la oportunidad para despedirse con pesar Javiera Contador. Se debe destacar que la comediante se fue sin ninguna Gaviota.

«Te tocó la noche más difícil», dijo el animador para posteriormente sacar a la humorista del escenario.

Por supuesto que los internautas no perdieron la oportunidad para dar sus opiniones en redes sociales. Instancia donde expresaron su malestar por como fue recibida Javiera Contador, como llevo a cabo su rutina y como fue semisalvada por la familia Larraín.

Aquí te dejamos algunas de las reacciones en Twitter sobre la presentación de la comediante en el Festival de Viña 2024.

pero javiera contador no modula y habla dm rápido + la están pifiando no puedo esto me da dm pena pic.twitter.com/EAyduziB72

— marte.pial (@luli_sin_amor) February 27, 2024