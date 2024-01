Panorama veraniego: Este es el festival cultural de Quilicura que no te podrás perder

¿Qué obras se presentarán?

Como mencionamos anteriormente, el teatro, la danza, la música y hasta el stand up se harán presentes en Quilicura Teatro 2024.

Las obras que se expondrán cuentan con grandes actores y actrices en sus elencos, como Anita Reeves, Coca Guazzini, Héctor Noguera, Patricia Rivadeneira, Francisco Melo y Tamara Acosta, entre otros.

Entre las obras que se destacan está Cecilia, una historia incomparable, este musical homenajea a la fallecida artista nacional. Cabe destacar, que esta creación se estrenó el año pasado en el Teatro Biobío.

Primavera con una esquina rota, es otra de las obras que se presentarán en Quilicura. Este montaje se estrenó para la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Además, cuenta por la participación de María Elena Duvauchelle, Daniel Muñoz y Paula Sharim en su reparto.

Sin embargo, estas obras no son las únicas, ya que Amanda Labarca, Duelo, Medea y No me deje hablando solo también son parte del festival, que incluye además cuatro montajes en homenaje al dramaturgo Juan Radrigán.

Por otro lado, el encargado de hacer reír será el comediante Sergio Freire, quien mostrará su rutina A lo maldito. Esto, en la previa de su presentación en el Festival de Viña del Mar.

Recuerda que puedes ver toda la programación del festival en su sitio web.