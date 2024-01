¡Noticia de impacto! Las duras palabras de Polo Ramírez contra Canal 13 tras su salida

A fines del 2023, Canal 13 impactó a la industria televisiva, al informar que Polo Ramírez no seguiría en la estación, luego de 21 años trabajando en distintos proyectos tanto fuera como dentro de pantalla.

Hay que recordar que los rumores de su salida comenzaron en octubre, a partir de su sorpresiva salida de la conducción de Tele13 AM. Programa en el que estuvo por más de 14 años, dejando así su lugar a Francesco Gazzella.

Por otro lado, desde la señal privada también le agradecieron al conductor de icónicos programa como, ‘Sábado de reportajes’. Por su labor y profesionalidad en todos los años que estuvo conduciendo los espacios televisivos que le tocó animar.

«Se agradece el gran y comprometido trabajo que el periodista desempeñó por 21 años en nuestro medio de comunicación, en donde ocupó variados roles, primero detrás de pantalla como ejecutivo y luego como conductor en diversos programas», precisaron desde Canal 13.

Polo Ramírez rompe el silencio sobre su desvinculación de Canal 13

Y es en medio de esta polémmica situación, es que Polo Ramírez conversó con Revista Sábado y sinceró una dura crítica hacia su ex casa televisiva.

«Hay ciertos hechos que fueron decidores. Uno de ellos, sin duda, fue mi salida de Bienvenidos el 2021 sin mayores explicaciones; esto, luego de que los conductores tuviéramos una exposición excesiva durante el estallido social», comenzó indicando.

«Al canal le faltó liderazgo y dirección. Martín Cárcamo fue el primero en darse cuenta de eso y se fue de Bienvenidos», repasó Polo Ramírez.

Siguiendo por esta línea, reveló que se arrepiente de no «haber sido más firme y más explícito al defender mis valores, que no son de derecha, sino que propios del periodismo».

«Nunca me explicaron por qué las ofertas interesantes eran para otros. El dejar de ser valorado por el canal, especialmente por el Departamento de Prensa, tuvo un impacto en mi ánimo y autoestima. En los últimos años, me sentí subaprovechado y que se desconocía mi trayectoria. Lo hablé con quienes correspondía, pero nunca me dieron las razones concretas. Jamás me dijeron ‘no estamos contentos con tu trabajo’, lo que me daba mucha impotencia», cerró el periodista.