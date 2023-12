“Yo no vine a procrear, yo vine a esta tierra a pasarlo bien”: La callada de boca de Naya Fácil a sus seguidores

Han sido incontables las veces en las que la reconocida influencer chilena, Naya Fácil, se ha sincerado con sus seguidores a través de historias de Instagram, y esta vez no fue la excepción.

La artista, que siempre busca conversar con sus fanáticos, y reírse de sus ocurrencias, esta vez tuvo que pararles los carros. Esto debido a que a través de su DM, y en respuestas a historias, sus seguidores le han insistido en que se case. Y no solo eso, sino que también le piden que tenga hijos.

La chiquilla no dudó en responderles, buscando que las consulta sobre su deseo de casarse y formar una familia cesaran.

«Ah, no, ustedes tienen una manía con esto jajaja. Ya superen que ese no es mi objetivo de vida», comentó la influencer a través de sus historias.

“Yo no vine a procrear, yo vine a esta tierra a pasarlo bien solamente. No me verán así ni ahora ni nunca. Quiero viajar, ir a comer a lugares lindos, recaucharme, comprarme lo que yo quiera cuando yo quiera. Quiero ser mi única prioridad, qué tan difícil es de entender”, cerró Naya Fácil.

“Una mini Naya”

Sin embargo, la anécdota no quedo hasta allí, pues después de un rato la influencer comenzó a jugar con sus seguidores al respecto. Naya Fácil comenzó a responder los mensajes que le dejaban, entre ellos uno que le decía que debía procrear. Esto debido a que la artista podría quedarse sin descendencia y necesitaba una “mini Naya”, que pudiese heredar lo que dejará.

“Nunca había pensado en esto, yo no me quiero extinguir. Necesito un heredero o heredera”, bromeo la influencer.

Otra seguidora le comentó que soñó con ella, y que tenía un hijo que se llamaba Fabián, adjuntando una historia loca que le saco carcajadas a Naya. «Ustedes están más crazy que yo», respondió la influencer entre risas.