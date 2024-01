«Me saqué la…»: El divertido chilenismo que se le escapó a Pedro Pascal en los Golden Globes

Este domingo 7 de enero se le dio inicio a una de las épocas más esperadas por el mundo del espectáculo, hablamos de la temporada de premios a lo mejor del cine y la televisión del año. Este icónico comienzo fue con la alfombra roja y posterior ceremonia de los Globos de Oro 2024.

Como dice el dicho, hay un chileno en todas partes, y el prestigioso evento no sé salvó de ello. Nominado como mejor actor de drama en una serie, el actor chileno Pedro Pascal no podría perderse de esta premiación, y mucho menos dejar a sus fans esperando su presencia en la gala. Sin embargo, grande fue la sorpresa al ver que estaba usando un cabestrillo.

Resulta que el protagonista de The Last of Us, serie nominada como una de las mejores del año, apareció en la alfombra roja y en la ceremonia con una aparente lesión en su brazo derecho. Aunque el hecho no le bajó el ánimo al tan querido chileno, pues este paso haciendo bromas y mostrando su juguetona personalidad durante toda la noche.

¿Qué le pasó a Pedrito?

De hecho, fue entre bromas que el actor revelo que le había sucedido. En un corto video que con rapidez se hizo viral en redes sociales, se muestra como le preguntan en español que le pasó, a lo cual respondió de una forma muy chilena.

«Me saqué la cresta», fue la divertida razón que dio Pedro Pascal sobre su lesión.

Pedro Pascal en los #GoldenGlobes: “Me saqué la cresta” 💕 pic.twitter.com/QH6MZHoOr0 — Rodrigo Saavedra 1️⃣🌳🧜🏻‍♂️🏳️‍🌈 (@R_SaavedraM) January 8, 2024

Instantes después, en una entrevista un poco más formal y en inglés, contó qué había tenido un pequeño accidente. Se estipula que este pudo haber ocurrido durante las fiestas de fin de año, cuando estuvo de visita en Chile para estar con su familia.

«Me caí. Tengan cuidado, le puede pasar a cualquiera», comentó el actor.

"It can happen to anybody." Pedro Pascal, who showed up to the Golden Globes red carpet with his arm in a sling, said his injury was caused by a fall. pic.twitter.com/ZpLgrNeXWI — The Associated Press (@AP) January 8, 2024

Sin embargo, y a pesar de la preocupación de sus fanáticos, el chileno aún no se pronuncia para dar detalles sobre su brazo en mal estado.

Por otro lado, se debe destacar que Pedro Pascal por esta vez no se llevó un Globo de Oro a su hogar. Esto debido a que Kieran Culkin fue el ganador de la categoría de mejor actor de drama, esto gracias a la galardonada serie Succession. Fue esta misma la que se llevó el premio de mejor serie de drama, quitándole el lugar a The Last of Us.

De todas formas, esta fue apenas la primera ceremonia de premiación de esta temporada, pues aún faltan los Emmy, Premio Satellite, Critics’ Choice Awards, entre otros. Eventos en los que el actor chileno se encuentra nominado para algunas de las múltiples categorías.