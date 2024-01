“Me molestó bastante”: Karen Paola revela incómodo momento que vivió con Juanes

El pasado viernes 26 de enero se emitió un nuevo capítulo de La Cabaña, programa animado por Karen Doggenweiler. En esta ocasión, una de las invitadas fue la cantante Karen Paola, quien confesó un incómodo episodio que vivió con el reconocido cantante Juanes.

Durante el capítulo, los invitados fueron Gianella Marengo, Yamila Reyna, Claudio Olate y Karen Paola. En los primeros minutos, los invitados compartían una divertida dinámica para relatar algunas de sus anécdotas.

Fue en ese contexto donde la cantante sorprendió a los presentes con una inesperada anécdota relacionada al colombiano.

El decepcionante encuentro de Karen Paola y Juanes

La dinámica consistía en que la animadora, Karen Doggenweiler, sacaba papeles al azar con diferentes palabras relacionadas con alguno de los invitados. Cuando uno de estos decía “Juanes”, algunos se vieron confundidos hasta que la cantante tomó la palabra y explicó la relación.

Karen recordó con pesar un inapropiado momento que vivió con el reconocido artista colombiano Juanes. Todo esto habría ocurrido hace varios años, cuando ambos fueron parte de la Teletón.

“Tuve una, lamentablemente, mala experiencia”, señaló en primer lugar. “Esto fue en un cierre Teletón 2004, en el Estadio Nacional”.

La ex chica Mekano explicó que el encuentro se produjo gracias a sus sellos discográficos. Karen confesó que para ella en un comienzo se trató de un momento significativo debido a la admiración que sentía por él cantante.

“Yo debí haber tenido como 19 años, entonces mi forma de decirle era como ‘Idolo, idolo máximo’. Muy de admiración”, explicó.

Sin embargo, el encuentro se vio empañado por un incómodo comentario. Karen confesó que unos momentos antes de salir al escenario se le acercó alguien del equipo de Juanes para comentarle algo bastante inapropiado para ella.

«Estoy saliendo de la cuestión, porque me tocaba cantar. Entonces voy saliendo, y me tocan el hombro y me dicen: ‘Juanes quedó encantado contigo, le gustaría que después de acá se fueran a cenar y después ustedes verán‘», detalló.

Ella no dudó en mostrar su descontento ante la insinuación. Pues además de estar fuera de lugar, ella ya se encontraba en una relación con Juan Pedro.

«No sé qué le dije, pero no deben haber sido cosas muy bonitas. Pero si sé que le dije que estaba pololeando y que me parecía horrible», confesó sobre su reacción.

«Me molestó bastante y me sentí muy mal, y después de eso yo me tenía que subir a cantar”, comentó.

“Al final como que yo sentía que estaba haciendo un quilombo de algo que no correspondía, en un lugar que tampoco correspondía. A parte que lo admiraba como artista entonces fue como que me mató”, finalizó.

Puedes revisar el capítulo aquí.