Jorge Zabaleta se confiesa por el regreso de Papi Ricky: «Es el personaje que más me ha gustado»

A las 15:50 horas de este lunes se estrenó el primer capítulo de Papi Ricky, la icónica teleserie que volvió a las pantallas de Canal 13, para reforzar su parrilla durante este verano.

Hay que recordar que la historia sigue a ‘Ricardo Montes’ (Jorge Zabaleta), un padre que, tras recorrer varios países en moto con su pequeña hija ‘Alicia’ (Belén Soto), decide volver a Chile. Aquí conocerá a ‘Colomba Chaparro’ (Tamara Acosta), con quien comenzará una relación sentimental.

Pese a esto, ‘Alicia’ prefiere buscar otra pareja para su papá, y se encuentra con ‘Catalina’ (María Elena Swett), una inestable mujer -más conocida como ‘Catrala’- que guarda muchos secretos, entre ellos, que es su verdadera mamá.

Papi Ricky mostró, además, variados tipos de paternidad, quienes eran vecinos de un condominio, destacando, por ejemplo, Leonardo Perucci (‘Genaro’) como un papá maduro; Luis Gnecco (‘Leonardo’) como el papá que cuidaba a sus hijos y su mujer (Ximena Rivas) es la que trabajaba; o a Héctor Morales (‘Gabriel’) como el papá colegial.

Jorge Zabaleta y su recordado rol en Papi Ricky

Jorge Zabaleta, el hoy animador del programa Socios de la Parrilla, tiene una larga y dilatada trayectoria en teleseries, llamando la atención con variados roles, como el versátil ‘Mauricio Méndez’ de «Cerro Alegre» en 1999, el intenso ‘Álex Mercader’ de Machos en 2003 o el especial ‘Dante’ de Brujas en 2005. No obstante, y a pesar de que quiere a gran parte de sus papeles, para él su rol de ‘Ricardo Montes’ en Papi Ricky es único.

«‘Papi Ricky’ y el personaje que hice ahí lidera la lista de los personajes que más me ha gustado interpretar. Sin duda que es el personaje que más me ha gustado hacer en teleseries. De hecho, hasta hoy me dicen así, ‘Papi Ricky’, y eso, simplemente, es el reflejo de lo mucho que pegó esa historia y ese papel», confiesa el actor.

A lo anterior, añade que «tenía todos los ingredientes de un buen personaje, querible totalmente, pero también con sus errores y defectos. Un personaje muy humano y que yo lo guardo en mi memoria fuertemente, así como también toda esa teleserie«.