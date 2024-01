Famosa animadora se lanza contra Polo Ramírez: «También desvinculó gente…»

No cabe duda que una de las noticias que dejó la escoba en el mundo del espectáculo es la salida de Polo Ramírez de Canal 13 tras 21 años en distintos roles dentro de la ex estación del angelito.

Es en este contexto que durante el fin de semana, el periodista dio una entrevista con Revista Sábado, donde sorprendió con sus declaraciones, donde criticó las decisiones que se tomaron dentro de su antigua casa televisiva.

«Hay ciertos hechos que fueron decidores. Uno de ellos, sin duda, fue mi salida de Bienvenidos el 2021 sin mayores explicaciones; esto, luego de que los conductores tuviéramos una exposición excesiva durante el estallido social», comenzó señalando Polo Ramírez.

Junto con esto, agregó que «nunca me explicaron por qué las ofertas interesantes eran para otros. El dejar de ser valorado por el canal, especialmente por el Departamento de Prensa, tuvo un impacto en mi ánimo y autoestima. En los últimos años, me sentí subaprovechado y que se desconocía mi trayectoria. Lo hablé con quienes correspondía, pero nunca me dieron las razones concretas. Jamás me dijeron ‘no estamos contentos con tu trabajo’, lo que me daba mucha impotencia».

Julia Vial arremete contra Polo Ramírez

Frente a esto, es que en el último capítulo de Sígueme, Julia Vial afirmó que estaba sorprendida de sus declaraciones, pues él hacía lo mismo en sus tiempos de gerente. «Yo conozco a Polo hace muchísimos años. Fue mi jefe en Canal 13 y me llama la atención las declaraciones que él hace».

«Él, cuando fue gerente, también desvinculó gente sin tener nada que ver con los temas netamente profesionales. También privilegió algunos rostros sobre otros. Yo tuve reuniones con él que de verdad eran absurdas…» continuó.

Siguiendo por esta línea, Julia Vial mencionó que «entonces, lo que le está pasando hoy día es lo que él también hizo en alguna etapa». Además de agregar: «Él fue gerente de la misma casa televisiva y aplicó los mismos métodos (…) Tampoco a sus subalternos les dio explicaciones por qué ponía a uno o a otro».