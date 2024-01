«Estoy abierto a entrar a otro reality»: Nico Solabarrieta se sincera sobre su paso en Tierra Brava

En la jornada de hoy, Nicolás Solabarrieta habló en exclusiva con Radio Corazón, y se confesó sobre su estadía en el reality Tierra Brava.

Dentro de la entrevista, el hijo de Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara, también contó quién le caía peor, su relación con La Guarén, sobre el rol de suegra que tiene su madre y los rumores de su participación en otro reality.

¿Qué lo motivó a entrar al reality?

Nicolás inició comentando su motivación para entrar a Tierra Brava. El exfutbolista mencionó: «Después de mi pasantía en Dubai, la que no me llenó porque estar en una oficina de terno y corbata no me representaba. Y me llega esta oportunidad y dije ´por qué no´.

«Siempre he sido de las personas que prefiere arrepentirse de hacer las cosas de haber dejado pasar una oportunidad. Y, creo que fue una buena decisión, me gustó mucho, lo pasé muy bien y conocí gente increíble», agregó Nicolás Solabarrieta.

Dentro de un reality la convivencia es muy importante, y en esa línea le preguntamos a Nico, quién era la persona con la que peor se llevó dentro de la casa. «Nadie realmente me cayó mal, suena muy cliché pero no tuve conflictos con ninguno, ni al inicio, ni a la mitad, ni al final del reality».

«Si bien tuve mis pequeñas rencillas y discusiones, pero alguien que yo te diga me cae mal me costaría mucho», sentenció el ex Tierra Brava.

También, Solabarrieta comentó que tuvo altos y bajos dentro del encierro. Ante esto, dijo cuál fue su momento más duro dentro del reality: «Sin duda el final. Es muy diferente quedarse hasta el final del reality que salir al inicio. Porque ya queda menos gente, las competencias son más intensas y empieza la presión de que te estás metiendo a las instancias finales».

Su relación junto a La Guarén

Sin duda, él junto a La Guarén son de las parejas faranduleras más comentadas en redes sociales, y claramente nos contó qué le cautivó de ella y en qué se diferenciaba de las otras chicas. «Lo que más me llamó la atención de la Guari fue cómo ella se dejaba llevar y cómo ella fluía, porque era ella misma, nunca hizo un personaje. Y, después la conexión se fue dando de manera natural, no es que lo buscamos, simplemente se dio», señaló.

En ese sentido, Nicolás Solabarrieta destacó que la diferencia de La Guarén con las otras chicas es que «conectó conmigo de manera diferente, y con ninguna otra persona de la casa tuve esa conexión».

El joven también tuvo palabras para su madre, Ivette Vergara, quien señaló que era una suegra terrible. Ante esto su hijo le dio la razón, indicando que: «La amo con toda mi alma, pero es (una suegra) terrible. Pero, me sorprendió mucho lo bien que se llevó con ella, al punto de que se quedaron conversando una hora ellas dos solas, mientras yo estaba haciendo mis cosas».

¿Entraría a otro reality?

Finalizando la entrevista, Solabarrieta respondió a los rumores de que entraría al nuevo reality de Canal 13. Nico, entre risas, mencionó que los rumores son verdad, pero la producción no ha tenido contacto con él. Sin embargo, no descarta estar en un nuevo reality. «Nico Solabarrieta está abierto a entrar a otro relity, pero con La Guarén», concluyó.