Con combos y fierrazos: La brutal pelea entre dos micreros de Concepción 

Este fin de semana se registró una brutal pelea en las calles de Concepción. El hecho protagonizado por dos conductores del transporte público de Hualpén, los cuales no dudaron en saltar violentamente a golpearse entre sí.

Uno de los testigos grabó el conflicto que cada vez era más peligroso, tanto para los micreros como para los pasajeros de estos. En el video se alcanza a visualizar como uno de los involucrados volvió a su vehículo en busca de un arma. Para calma de quienes estuvieron presentes en la pelea, el sujeto solo tomo un fierro, con el cual posteriormente atacó a su rival.

El salvajismo que mostraron ambos hombres no pasó desapercibido para las autoridades, las cuales rápidamente reaccionaron al respecto.

PELEA ENTRE MICREROS POR TACOS INFINITOS EN MALL PLAZA DEL TRÉBOL Una pelea, que incluyó combos y palos, se registró en el paradero del Mall Plaza del Trébol, lugar de tacos INFINITOS sin ningún tipo de fiscalización, dónde los buses se quedan eternamente recogiendo pasajeros pic.twitter.com/zhWYvxpCzZ — Amigos Penquistas (@Amigopenquista) January 6, 2024

¿Qué dijeron las autoridades?

Según menciona el medio «Sabes«, la seremi de Transportes de la región de Biobío solicitó todos los antecedentes de la línea 11 y 20, en estas trabajarían los dos conductores involucrados. Además, anunciaron que iniciarán «los procedimientos administrativos y aplicaremos las máximas sanciones que corresponda».

“Las líneas deben resguardar que estas situaciones no ocurran, ya que afectan la seguridad de los pasajeros y la convivencia vial”, agregaron.

Se debe recordar que todo el conflicto ocurrió frente a pasajeros y transeúntes de todas las edades, los cuales transitaban por las afueras del Mall Plaza Trébol.

Ante esto mismo es que la seremi de Gobierno, Jacqueline Cárdenas, destacó que «haremos coordinaciones con policías para poder tener mayor presencia y prevenir que estas situaciones puedan ocurrir».

“Como gobierno tomaremos todas las medidas necesarias para poder dar la seguridad y la tranquilidad a las personas y que estas situaciones no sucedan más”, cerró.

¿Qué se dijo en redes sociales?

Sin embargo, las autoridades no fueron las únicas en reaccionar ante la preocupante violencia que mostraron los micreros de Concepción. Tras su viralización en redes sociales, el video saco múltiples reacciones en los usuarios, los cuales no dudaron en funar el hecho y categorizarlo como algo que no se debería seguir replicando.

«Terrible manera de arreglar los problemas con tanta violencia», «¿esas son las personas que están a cargo de transportar vidas humanas?», «bueno, ahí están los conductores profesionales del transporte público. Un ejemplo a seguir», «qué terrible manera de arreglar los problemas con tanta violencia. Y sin ningún respeto por las personas que vamos en estas micros» «una gran seguridad para los pasajeros con esos choferes. Y después reclaman que no los respetan«, fueron algunos de los comentarios tras la brutal pelea.