Así fue el ingreso de Gabrieli Moreira, la nueva participante de Tierra Brava

La noche de este miércoles se emitió un nuevo capítulo de Tierra Brava, el que sin duda estuvo marcado por el ingreso de una nueva participante, quien tiene una relación más que cercana con Fabio Agostini.

Resulta que tras la prueba semanal que dejó al equipo rojo como ganador. Los participantes se encontraron con una caja de madera que decía «frágil». De inmediato supieron que sería un nuevo integrante, pero no sabían quién. «¿Te imaginas fuera la señora de Arturo?», especuló Miguelito.

Finalmente, la caja se abrió y salió de ella Gabrieli Moreira, personal trainer brasileña de 24 años, exnovia de Fabio. El español fue a abrazarla de inmediato, y ella fue bautizada por el resto como «La Garotiña».

Mientras Fabio le presentaba la casa a Gabrieli, todos comentaron que nunca habían visto tan feliz al español. «Yo creo que está enamorado de ella. Ha sido una de sus relaciones más intensas. Ella es muy competitiva, es una crack», opinó Chama.

«No me lo esperaba para nada. Terminamos antes de venir, nos dimos un tiempo a ver qué pasaba, y aquí estamos», comentó Fabio sobre la brasileña, agregando que su relación fue intensa: «Yo nunca le he aguantado tanto a una persona como a ella, porque la quiero mucho. Lo que sí, es celosa. Y es brava, no se deja domar. No tiene ni comparación con Chama».

Posteriormente, Fabio llevó a Gabrieli al chiringuito y le contó lo que pasó con Chama. «Una decepción enorme, se ha portado muy mal, hablaba m… a mis espaldas. Tuve una pelea muy fuerte con ella, agarró un palo de escoba y me lo tiró fuerte. Cuidado con ella, es mentirosa, agresiva y cobarde, y nunca va a admitir sus errores», le advirtió.

Gabrieli Moreira y su relación con Fabio

Tras su sorpresiva llegada, hicieron una dinámica, en la que los hombres de Tierra Brava la rodearon para hacerle todo tipo de preguntas y conocerla más a fondo.

Según contó la Garotiña, ella dejó su casa a los 16 años y desde entonces recorrió Brasil estudiando y trabajando. Fue precisamente allá donde conoció a Fabio. «Lo vi en el gimnasio donde yo trabajaba. Yo lo miré, llegué y le hablé. Fuimos a una fiesta electrónica».

Consultada por Miguelito sobre si algún hombre le rompió el corazón, Gabrieli nombró a su primer novio, que se lo quitó su mejor amiga. «El último que yo sepa no me fue infiel, pero sí me rompió el corazón. Fue Fabio», agregó la brasileña.

Fabio le preguntó a Gabrieli por qué aceptó entrar al reality, y ella contestó sin titubear: «Acepté porque Fabio estaba aquí, es mi amigo y mi confidente. Tú sabes que te amo». Emocionado por sus palabras, Fabio se puso a llorar y Gabrieli lo abrazó.