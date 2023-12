La radical decisión de Chilevisión con uno de los ex participantes de Gran Hermano Chile en la final

La noche de este domingo se realiza la final de Gran Hermano Chile, la cual comenzó con una especial alfombra azul, por donde desfilaron parte de los jugadores eliminados, además de las tres finalistas que buscan llevarse el primer lugar.

Eso si, no todos los participantes estuvieron presentes en esta especial jornada, pues algunos como Maite Phillips, Lucas Crespo y Sebastián Ramírez, eligieron no asistir al evento. Mientras que en el caso de Ignacia Michelson, la chiquilla estaba en Barcelona, por lo que no alcanzaba a llegar.

Pero hubo un jugador al que Chilevisión decidió no invitar a la final de Gran Hermano Chile. Estamos hablando de Rubén Gutiérrez, a quien expulsaron en septiembre pasado, luego de la grave acusación de acoso por parte de Scarlette Gálvez.

Se debe recordar que esto ocurrió después de una fiesta. Y en la mañana siguiente la influencer conversó con el participante para dejar en claro varias cosas. «Lo que pasó anoche, igual quiero decirte que no confundas las cosas conmigo», le advirtió.

«Yo no voy a confundir nada contigo. Yo te veo como amiga», le contestó a Rubén Gutiérrez. A lo que Scarlette Gálvez le responde que «si bueno, puedo ser muy buena onda, bailar y todo. Pero de ahí a tocarme durmiendo…».

En ese momento la transmisión de Pluto TV se interrumpió y en la tarde de esa misma jornada, desde el canal lanzaron un comunicado confirmando que el ex carabinero fue apartado del espacio definitivamente.

La decisión de Chilevisión en la final de Gran Hermano Chile

Por lo mismo que además de no invitarlo a la gala final de Gran Hermano Chile, desde Chilevisión tomaron una decisión aún más allá para evitar de todas formas la presencia del polémico ex participante.

Resulta que en la alfombra azul del reality, se encuentra un pendón con los rostros de todos los jugadores que pasaron por el espacio, con la excepción de Rubén, a quien reemplazaron por una adorable foto de Bigote, el tierno perro de la casa que se ganó el cariño del público.