Gissella Gallardo cuenta la firme del fin de su relación con Mauricio Pinilla: «Me separé no por falta de amor»

Bombastic, el podcast de Cecilia Gutiérrez y Podium Podcast estrenó un nuevo capítulo este martes y en esta edición tuvo como invitada especial a Gissella Gallardo, quien no dudó en aprovechar de contar unas cuantas papitas en el espacio de farándula que deja la grande todas las semanas.

Resulta que la ex esposa de Mauricio Pinilla hizo un repaso por varias situaciones que ha tenido que afrontar en su vida, como lo es el famoso caso «Rey León», la reciente muerte de su padre, los constantes cambios que tuvo al ser pareja de un futbolista y su separación con el ex jugador de la Selección Chilena.

Gissella Gallardo y su difícil inicio de año

Hay que recordar que Gissella Gallardo pasó por un difícil comienzo de año. Pues se divorció en medio de una polémica de su marido de años como lo fue Mauricio Pinilla y la pérdida de su padre.

En este sentido, la periodista se sinceró con Cecilia Gutiérrez. «Desde el año pasado he dicho ¿vida que he hecho que me das y me das y me das? Llegó un momento este año en que dije ya no tengo de donde agarrarme, colapsé emocionalmente».

Siguiendo en esa línea, se refirió particularmente a su doloroso término de matrimonio, sobre el cual aclaró: «Me separé no por falta de amor, sino por maldades de otras personas que no me interesa entrar en detalles. Pero claro, cuando tu no te separas porque decide un matrimonio separarse es distinto. No es conversado, sabes que estamos mal aquí y allá, por eso fue muy duro».

Ante esto, Cecilia Gutiérrez le pregunta: «¿A veces te arrepientes de haberte postergado?». A lo que Gallardo responde: «Es que no tenía opción Ceci, nuestra vida era demasiado volátil. Un año me cambié 3 veces de casa. Las relaciones a distancia no funcionan, me había casado recién, tenía a la Agustina y teníamos un proyecto de más hijos. En ese minuto Mauricio tenia buenos contratos, no necesitaba trabajar».

Con respecto al caso del Rey León, ella dice que siempre está desde fuera pero de alguna forma es parte siempre de «la polémica». La periodista de espectáculos dice que un buen ejemplo es este episodio icónico. Ella no estaba involucrada directamente pero igual por ahí. «Los protagonistas eran otros y ya pasaron unos ¿20 años?. Hoy día la Cote es una mujer que uno admira y son cosas de cabra chica».

Además, Gissella Gallardo habló sobre el perjuicio que hay sobre ser «la señora del futbolista». «Es una lata que en el fondo te vean debajo de tu marido. Mi caso no era como otras: que en algunos casos los futbolistas ayudan a la familia de las señoras, yo no conocí cosas por Mauricio, yo no empecé a viajar por Mauricio…», sostuvo.

Y para cerrar, aseguró que las cosas con su ex pareja están mucho mejor. «Este año con Mauricio (Pinilla) hemos logrado una estabilidad familiar, hemos podido volver a compartir con nuestros niños, el es un papá super presente, cariñoso, tierno. Ha sido un pilar fundamental para mi, sobre todo cuando murió mi papá, estuvo 100% conmigo, cosa que valoro mucho», concluyó Gissella Gallardo