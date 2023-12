¡De impacto! Cecilia Gutiérrez cuenta en Bombastic detalles inéditos del quiebre entre Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton

Este martes se estrenó el último capítulo del año de Bombastic, el podcast de Cecilia Gutiérrez y Podium Podcast, donde aprovechó de hacer un resumen de las grandes polémicas en el mundo del espectáculo de este año, que estuvo dominado por las rupturas amorosas.

Y como se podía esperar, la periodista de farándula, se enfocó en los quiebres de Daniela Aránguiz con el ‘Mago’ Valdivia, el escándalo de Mono Sánchez y Yamila Reyna, y también el fin del romance entre Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton.

Sin duda que la ruptura de estos últimos es la que más llamó la atención del público, pues a pesar de los diferentes estilos que mostraban en pantalla, se convirtieron en una de las parejas más queridas, gracias a la naturalidad que mostraban en redes sociales.

El quiebre de Jean Philippe Cretton y Pamela Díaz

Para comenzar, Jon Reyes, compañero de Cecilia Gutiérrez, mencionó sobre el fin de la relación entre Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton que «hasta el día de hoy todavía no sabemos bien qué pasó ahí».

«Yo por lo que he podido averiguar fue ella, quién decide poner término a la relación y que todo esto viene también acompañado por el tema de la salud mental de Jean Philippe, pero acá algo pasó. El día que ella me da la entrevista para la revista Velvet, el 11 de septiembre hablamos en esa entrevista de Jean Philippe, ella me cuenta que están bien, que están en buenos términos», continuó el periodista.

Junto con esto, Reyes se refirió a los posibles motivos de su quiebre. «Yo deduzco que el día, entre que ella da la entrevista y el día que se va a Perú, ellos tuvieron una conversación donde pasaron muchas cosas. Hubo una discusión en esa conversación, fue más que una conversación».

Recuerden que pueden escuchar Bombastic a través de las plataformas de Spotify, para enterarse de todos los cahuines del espectáculo chileno.