Así fue el ingreso de Fran Undurraga a Tierra Brava: «Junior es un loco lindo»

La noche de este lunes, se estrenó un nuevo capítulo de Tierra Brava, en el que se mostró el ingreso de Fran Undurraga, la nueva participante del espacio, a unas semanas de confirmarse y solo días después de que Nicolás Solabarrieta se sumara al programa.

Fabio Agostini se encargó de llevar a la modelo hacia el interior de la casa-hacienda, juntos a caballo, generando una gran expectativa entre los integrantes del reality, quienes la recibieron con muestras de cariño, entre ellos La Botota, quien la tomó en brazos para bajarla del animal.

Se sumaron los abrazos de Arturo Longton, Miguelito, Luis Mateucci y un efusivo koala con Pamela Díaz. La nueva integrante pasó a formar parte del equipo verde.

«Tierra Brava’es perfecto para mí. Los participantes se ven bastante tranquilos y poco conflictivos. Porque he estado en otros realities donde todo es un caos y las peleas han sido de otro calibre», parte diciendo Fran Undurraga.

Junto con agregar que «hoy tengo casi 37 años y no sé si voy a ganar este reality, pero me encantaría tener un buen rol en las competencias, para superarme a mí misma y poder dedicarle todos esos triunfos a alguien que amo».

Fran Undurraga y sus compañeros de Tierra Brava

Sobre sus compañeros de encierro, Fran Undurraga comenta que «por lo que he visto en pantalla, no me ha pasado que alguien me caiga mal dentro del encierro y el que me tinca muy buena persona es Miguelito. Ya compartí con él en otro programa y él es un amor… muy estructurado, entonces cuando lo sacas de la estructura como que se enoja y se ofusca, pero él es un dulce».

En tanto, sobre Junior Playboy, indica: «Junior es un loco lindo y me mato de la risa con sus cosas. Me cae bien, pero tiene actitudes que no comparto mucho y siento que hay que pararle los carros, porque se puede jugar, pero hay cosas que tienen un límite, hay que respetar la libertad de la otra persona y no pasarla a llevar. De repente se le pasa la mano, son cosas de sentido común, y se pone un poquito falta de respeto».

Siguiendo por esta línea, la influencer señala que le encanta Arturo Longton. «Lo encuentro guapísimo, chistoso, es polvorita, es como un niño especial y hay que saber tratarlo porque se puede enojar y deja la embarrada y se va y hace pataleta. Es una guagua de cuatro años en un cuerpo de 45″. Y añade que «él podría ser un gran amigo dentro del encierro».

Además, declara que conoce a Luis Mateucci, «él tiene su carácter, pero es muy buena onda, y también me parece que La Guarén sería una muy linda persona de conocer, por su experiencia de vida». Y continúa, «Pamela me cae la raja, la conozco mucho de afuera y espero no tener confrontaciones con ella. En todo caso, creo que no las tendré, porque nunca hemos tenido algún problema y nos llevamos muy bien».