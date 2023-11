«Me hubiera gustado que fuera distinto»: Gala Caldirola revela la impactante razón por la que terminó con Mauricio Isla

A lo que también agregó: «yo siempre digo que tener hijos es una prueba grande para la relación, porque cambia mucho la dinámica y dejar de tener tiempo para tu pareja».

«Para muchos, la pandemia causó estragos. Fueron años muy difíciles, nos sentimos muy condicionados. No fue fácil», concluyó.

Sin embargo esto no fue el único factor, ya que Gala Caldirola también expresó que la relación era complica «porque por su dinámica de trabajo, tenía que estar viajando». Algo que complementó dejando caer que «yo no creo mucho en las relaciones a distancia. Si no estás en el mismo lugar, es difícil».

Ante todo lo anterior, ambos tomaron la decisión de separarse. Pero la influencer española dejó en claro que esto no lo ve como un momento feliz en su vida. «No lo cuento con alegría, porque me hubiera gustado que fuera distinto, pero hay que aceptar cómo vienen las cosas, y tomárselo de la mejor forma», finalizó.

La confesión de la mujer aclaró muchas dudas al respecto, evidenciando que el término fue en buenas condiciones.