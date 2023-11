¡Maltrato animal!: Constanza Capelli revela que habría golpeado al querido Bigote en Gran Hermano

En Gran Hermano las polémicas no dejan de ser constantes. Aunque en este caso, lo que se está robando las miradas va más allá de una simple polémica.

Durante la más reciente transmisión en vivo del programa, lo que se robó todas las miradas fue una impactante confesión de Constanza Capelli, quien habría agredido físicamente a uno de los más queridos de la casa.

Todo ocurrió mientras la participante de Gran Hermano compartía con sus compañeras, momento en el que dejó caer que habría agredido al querido Bigote.

En un principio explicó que todo ocurre a modo de juego, sin embargo, cuando Bigote se pone un poco más rudo para jugar, ella responde de la misma manera. «Cuando se enoja también muerde. A mí ayer me pescó y yo le di un cachetazo en la cara».

La situación que quedó registrada a través de las pantallas del programa, no tardó en hacerse viral y generar una alta cantidad de comentarios.

La misma Constanza afirmando que le pegó a Bigote. No los veo denunciando y demacrando como hicieron con Lucas, Jorge, Pancho y Bambino. Gente hipócrita 🤡 Le pega y se tira al perro, enserio van a dejar que lo adopte? #granhermanoChv pic.twitter.com/PsmDRG2b2H

El hecho no tardó en dejar la grande en redes sociales, algo que se pudo evidenciar en distintas respuestas de X.

Entre las distintas respuestas, se vieron algunas que pedían la pedida de Bigote del programa, argumentando en que el perrito estaría sufriendo maltrato animal.

Además de lo anterior, las críticas para la participante no tardaron en llover. Sin embargo, también existió mucha gente que estuvo a su favor, expresando incluso que el animal debía aprender a no ser agresivo de una u otra forma.

Hasta ahora, no se han dado más declaraciones al respecto de la situación, pero en las redes sociales los post acerca del momento y también los distintos comentarios no paran de aparecer.

A continuación, te compartimos algunas de las respuestas que se pudieron ver en la ya mencionada plataforma de X (conocida anteriormente como Twitter).

No puedo creer esto, de verdad esto me llegó, fuera del tema del reality o de si nos cae bien o mal alguien, esto es horrible, no se qué le está pasando a la gente

