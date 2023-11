Lollapalooza Chile 2024: Estos son los artistas que se presentarán en el festival

Luego de una larga espera, hace tan solo unos minutos se anunció el lineup completo de Lollapalooza Chile 2024, con varias sorpresas que sin duda dejarán más que sorprendidos a todos los fanáticos de la música, gracias a lo variado de los artistas que llegan a nuestro país.

Resulta que los cabeza de cartel, es decir, aquellos que se encargan de cerrar cada jornada del festival, van desde la música urbana, hasta el nu metal de inicios de los 2000. Por lo mismo que aquí te dejamos a cada uno de ellos.

¿Quiénes son los artistas que se presentan en Lollapalooza Chile 2024?

Lollapalooza Chile 2024 está encabezado por los estandartes del punk-rock Blink-182; la estrella de la música urbana Feid, la fuerza única del R&B SZA. Sam Smith que regresa cada vez más grande; Arcade Fire con la magia de sus en vivo y los héroes del nu metal Limp Bizkit.

Otros artistas que sorprenden en la nueva edición de este evento son Hozier, The Offspring, Thirty Seconds To Mars, los aclamados Phoenix y Jungle, Diplo, Above & Beyond, Meduza. Pero sin duda que lo que más llama la atención es que llegará lo mejor del reggaetón old school, de la mano de Chencho Corleone.

Junto con ellos, una de las sorpresas de Lollapalooza Chile 2024 es la presentación de Grupo Frontera, pues la banda que se hizo conocida gracias a su canción junto a Bad Bunny Un x100to, hará su debut en uno de los stages.

Lollapalooza Chile continúa creciendo y mejorando la experiencia de los miles de fanáticos de la música en vivo. Para su edición 2024, eleva su nivel con el debut de nuevos sectores: Lolla-Upgrade, un nuevo sector ambientado con zonas de descanso y sombra, barras de bebidas y alcohol, food trucks, baños tráiler y más que saldrá a la venta cuando se informe el cartel por día; también dos sectores de Beer Garden con acceso para todo tipo de ticket.

Les contamos que las entradas ya las pueden adquirir a través del sistema Ticketmaster.