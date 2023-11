Jean-Philippe Cretton impacta tras dar a conocer la nueva decisión que tomó respecto a su vida amorosa

Uno de los hechos que más impacto ha logrado causar en la farándula durante el último tiempo, fue el final de la relación entre Jean-Philippe Cretton y Pamela Díaz.

El hecho que no fue indiferente para nadie, dejó la grande en los medios enfocados en el tema. Sin embargo, cuando parecía que todo había terminado respecto a la vida amorosa del periodista, el mismo sorprendió tras dar a conocer su situación actual en el ámbito amoroso.

La vida amorosa de Jean-Philippe Cretton

Como ya te veníamos contando anteriormente Jean-Philippe Cretton dio a conocer a través de redes sociales nuevos detalles en lo que respecta a su vida amorosa, generando así un gran impacto en sus seguidores.

El hecho fue posteriormente replicado en distintos medios de comunicación, logrando llamar tanto la atención como lo hicieron sus pasadas noticias junto a Pamela Díaz y la respectiva ruptura amorosa que tuvieron.

La situación en particular se dio mientras el animador respondía en sus historias de Instagram ante las dinstintas preguntas que sus seguidores le hacían.

Bajo este contexto, una de las preguntas fue: «¿Te darías una nueva oportunidad en el amor? Mereces todo lo bueno». Pregunta a la que el rostro de televisión no tuvo problema en responder.

«Claro, ¿cómo se le va a cerrar la puerta? Para más adelante sí», sorprendiendo al mundo de la farándula con su declaración.

Pero esto no fue todo, ya que también dio a conocer en otra de sus historias otra declaración que también impactó a sus seguidores. «Me gustaría (irme al sur de Chile), pero lo haría siempre y cuando tenga una relación de pareja, en la cual estemos en la misma sintonía y nos acompañemos juntos en eso. Irme solo no me gustaría».

Esto llamó más aún la atención, dejando en claro que el querido periodista está abierto a una nueva etapa en su vida, según consignó RadioActiva.