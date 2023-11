En la casa y con sus cercanos: Revelan detalles del sencillo matrimonio de María José Quintanilla

La noticia de los últimos días, sin duda que ha sido el matrimonio de María José Quintanilla junto a su pareja, el kinesiólogo Eduardo Carrasco. Pues tras más de cuatro años de relación, los tortolitos decidieron dar el gran paso durante este fin de semana.

Pero lo que más llamó la atención del público, es que los ahora, marido y mujer, mantuvieron en completo secreto la ceremonia. Tanto así que la cantante de 33 años confirmó el casorio, a partir de que comenzaron a filtrarse algunos videos en redes sociales.

Es en este contexto que, en el programa online Qué te lo digo, Paula Escobar y Sergio Rojas, se dedicaron a revelar nuevos detalles de lo que ocurrió en la celebración y la trastienda, además de por qué decidieron mantenerla tan en privado.

Los detalles del casorio de María José Quintanilla

«Fue austero. Me encontré con algo sorprendente: María José no habría invitado a varios rostros, que son compañeros, amigos, de Mega», comenzó señalando Paula Escobar.

Luego, la periodista agregó que: «Quería hacer un matrimonio de calidad, con poquita gente, con sus cariños y sus afectos. Y al final del día uno elige a quien quiere invitar, al tramoya o no sé quién. Y si no, invita a los justos y los necesarios».

Y ante el asombro de Sergio Rojas, por no querer «lanzar toda la carne a la parrilla», Luis Sandoval aseguró que María José Quintanilla quiso algo sencillo. «Tengo entendido que eran muchos metros cuadrados solamente el patio donde Coté festejó su matrimonio. Ella optó por no comprar un vestido tan apoteósico, no quiso invertir tantas lucas en el vestido. Después se puso una chaqueta de jeans sobre el vestido, muy relajada. No le quiso dar un glamour a ese momento».

Finalmente, sobre el matrimonio de la animadora con Eduardo Carrasco, Luis Sandoval confirmó que no asistió ningún famoso y que su madre la acompañó en todo momento.

«Estuvo acompañada todo el rato por su mamá. Coté estaba muy nerviosa al momento de su matrimonio. Ella apoyándola… La mayor parte de los invitados fueron familiares y amigos muy cercanos. Incluso compañeros de colegio. No llegó ni un famoso. Cuando La Sonora se presentó no habían más de 50 personas», cerraron los periodistas.