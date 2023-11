Karla Constant se confiesa por su ausencia en matrimonio de María José Quintanilla: «Fue triste no estar, y lloré mucho»

Días atrás, les contamos sobre el secreto matrimonio de María José Quintanilla con Eduardo Carrasco, su amorcito de más de cuatro años, en una ceremonia secreta que contó solo con la presencia de sus más cercanos, dejando fuera a muchos de sus amigos en televisión.

En este contexto que, desde Zona de Estrellas, se contactaron con Karla Constant, para consultarle por su ausencia en la ceremonia. Sobre esto, afirmó que «en esta fecha me tocaba (estar) aquí, en Perú», a raíz de sus compromisos laborales con Tierra Brava.

«De hecho, todavía estoy en Perú, y Sergio Lagos no me podía cambiar porque él tenía compromiso personal, familiar», continuó la amiga de María José Quintanilla.

Pese a esto, Karla Constant aclaró que de todas formas estuvo presente en el matrimonio de una especial manera. «Me llamaron las chiquillas desde allá, así es que por video presencié toda la ceremonia. Pero fue triste no estar, y lloré mucho, porque son las cosas que uno se pierde por pega nomás poh».

«Ella es como mi hermana, y fue triste no estar personalmente. Pero de corazón y todo estuve ahí. Ayer hablamos largo. Todo el tiempo hablamos. Me tuve que conformar con el video. Menos mal que hay tecnología, que la pude ver, y estaba hermosa» mencionó.

Otro famoso que no invitaron al matri de María José Quintanilla

Y aunque Karla Constant no pudo asistir al casorio de María José Quintanilla por motivos laborales, hay uno de los cercanos de la cantante de 33 años que ni siquiera estuvo invitado. Al menos así es como lo revelaron en el programa de Zona Latina.

Pues resulta que el periodista Pablo Candia se comunicó con Luis Jara para consultarle de esta situación. «Le pregunté ‘¿fuiste o no fuiste invitado al matrimonio de María José Quintanilla? Porque algunos medios dicen que fuiste, otros que dicen que no fue ningún famoso’».

«Me dice que no fue al matrimonio porque está de gira» indicó. Mientras que Manu González agregó: «Yo lo contacté por otra cosa, porque está de gira y se va para el sur. Pero Luis Jara me dijo, palabras textuales: ‘Al parecer ha sido algo súper íntimo. No recibí invitación, pero si ella es feliz, eso es lo que más importa’».