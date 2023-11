¡Drástica decisión!: Yamila Reyna contó cuál fue el destino del anillo de compromiso que le entregó Diego Sánchez

Yamila Reyna y Diego Sánchez fueron por mucho tiempo una de las parejas más comentadas en lo que respecta al mundo de la farándula. Todo esto, a raíz de las constantes polémicas que ocurrieron dentro de dicha relación, la cual, finalmente, terminó llegando a su fin.

Sin embargo, a pesar de haber terminado dicha relación, el nombre de ambos vuelve a salir a flote en las noticias nacionales. Ahora, por la reciente confesión de Yamila Reyna respecto al destino que tuvo el anillo de compromiso que el «Mono» le regaló.

¿Qué pasó con el anillo?

Después de que la animadora argentina tuviera conocimiento sobre una infidelidad ocurrida por parte de Diego Sánchez, la relación llegó a su fin. Todo esto, antes de que la pareja cumpliera los deseos de casarse que tenían en ese entonces.

Sin embargo, la propuesta ya estaba realizada y el anillo había sido entregado por parte del «Mono» Sánchez hacia su (en ese entonces) pareja.

Bajo el contexto de lo mencionado anteriormente, fue cuando ocurrió la confesión de Yamila Reyna con respecto al anillo de compromiso. Todo esto en un episodio del programa «Hoy se Habla», en el cual se comentaba acerca de las diferencias entre tener y no tener pareja.

Acerca de esto, fue Yamila quien dio a conocer la situación. «Yo tenía un anillo, pero ya no lo tengo. Mi anillo de compromiso lo vendí. No me iba a quedar con esa plata, no la quería», explicó en un inició.

Posteriormente, agregó que el dinero que ganó tras la venta del objeto, fue donado a una fundación centrada en el bienestar de los perros.

El hecho fue bien recibido en el programa, a lo que posteriormente Yamila cerró diciendo: «Le di un buen uso. Tampoco es que tenía un Tiffany y doné millones, pero lo que le saqué, de algo sirvió», según lo consignado por RadioActiva.