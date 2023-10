«Todos creen que…» Esposa de Miguelito responde a burlas que recibe en Tierra Brava

No cabe duda que Miguelito se convirtió en uno de los personajes que más destacan dentro de Tierra Brava, tanto por su humor y por su personalidad al momento de decir las cosas, sin temor a guardarse nada.

Así ocurrió recientemente, luego de aburrirse de las constantes burlas y bromas que comenzó a recibir por parte de algunos de sus compañeros de encierro debido a su estatura. Es más, a Junior Playboy le dijo que «yo no vengo a ser muñeco de nadie».

Es en este contexto que, desde LUN conversaron con Marlene Valencia, esposa de Miguelito, quien se refirió a la molesta situación que se enfrentó en el reality de Canal 13.

Esposa de Miguelito lo defiende por las burlas en Tierra Brava

«Hay un límite para todo. Él siempre ha tenido que vivir con esto», comenzó relatando la mujer, además de agregar que «le pasa mucho, sobre todo de gente que no conoce, gente con quien no tiene confianza».

«Hace poco estábamos en el casino, Miguel estaba feliz porque le estaba yendo bien. De repente una señora le pega un palmetazo en la cabeza y le dice ‘Y tú cabro chico. ¿Qué andas haciendo acá? Te voy a acusar con tu mamá’», continuó la esposa de Miguelito.

Siguiendo por esta línea, reveló que también les ha pasado que «de la nada le empiezan a tirar la talla y lo toman en brazos».

«Le enferma que lo tomen en brazos personas con las que no tiene confianza, y él les dice, sincero, que no le gusta. Con respecto a las bromas, él trata de responderlas, no se queda callado, pero ya cuando son muchas o se quieren hacer los graciosos a costa de él, se aburre… Ni yo lo tomo en brazos» indicó.

Sobre la pregunta si las burlas tienen que ver con su estatura, la esposa de Miguelito indicó: «Tiene que ver con el tamaño. Todos creen que por ser pequeño tiene que aguantar todo».

«O creen que porque en los sketchs o en ‘Paola y Miguelito’ hace papeles de niño, es uno. La gente se confunde y lo podemos entender, pero él es un hombre adulto» cerró.