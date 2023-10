La grave denuncia de Cony en contra de compañera de Gran Hermano que podría remecer al reality

Gran Hermano Chile estrenó un nuevo capítulo la noche de este domingo, el cual estuvo marcado por el polémico intento de renuncia de Cony Capelli, luego de tener una tensa discusión con Pincoya, la que terminó por romper su amistad.

Es en este contexto que, mientras la ex bailarina conversaba con Julio César Rodríguez y Diana Bolocco, dio a conocer varias detalles de lo que ocurrió en las últimas jornadas y que detonó su pelea, afirmando que todo había comenzado a partir de unas burlas por su conocido peto negro.

Frente a lo cual, Cony explicó: «Le dije a Pincoya que no me hablara, porque me estaban molestando por el tema del peto. Se me ha dicho que afuera recomiendan que yo me lo cambie (…) Se ha divulgado bastante información acá adentro».

La fuerte denuncia que remece a Gran Hermano Chile

Luego de esto, Constanza Capelli, nuevamente recalcó que los jugadores que ingresaron por el repechaje han soltado información desde afuera, apuntando un nombre en específico y fue así que lanzó a Fran Maira al agua:

«Me dijeron algo, de que el panel… que se habían visto… Otra vez, repito: creo que Francisca ha revelado mucha información de afuera», comentó, pues recordemos que esto se encuentra prohibido.

Por su parte, Julio César Rodríguez se hizo el leso con la situación y le pidió que siguiera hablando de la pelea con su amiga. «Pero hablemos de esta noche, porque hay una petición de expulsión, que es algo súper serio porque puede sacar para siempre de la casa a Jennifer».

Para cerrar, se debe mencionar que en redes sociales la situación no pasó para nada desapercibida por los seguidores de Gran Hermano Chile en las redes sociales, donde en su mayoría criticaron el actuar de los animadores. Pues en Twitter varios de los internautas están pidiendo la expulsión de la rubia, teniendo en cuenta que desde la producción del espacio de Chilevisión les advirtieron que si revelaban información de afuera de la casa, estos deberían abandonar del encierro.