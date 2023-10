Gran Hermano Chile: Esta es la participante que presentó su renuncia y quien la reemplazará

Tras una serie de rumores, durante la tarde de este jueves, desde Chilevisión se confirmó que una de las participantes más queridas de Gran Hermano Chile presentó su renuncia para siempre por motivos personales.

Hay que recordar que, esta información comenzó a circular durante la jornada del sábado, luego de que en la transmisión en vivo, iCata le contara a Skarleth que ya tenía todo listo para irse, mientras discutían la posible renuncia de Jorge.

«Después de mi, tiene que esperarse, tiene que esperarse a que me vaya yo primero» aseguró la streamer. Junto con agregar que «yo lo voy a hablar mañana, no el lunes. El lunes voy a hablar, porque no me quiero ir el lunes, me quiero ir el jueves puede ser, porque el jueves cumplo un mes (en la casa)».

Es en este contexto que, fuentes oficiales de Gran Hermano, confirmaron que iCata le informó durante la tarde de hoy a sus compañeros que decidió dejar el reality, y aunque estos trataron de convencerla de que se quedara, afirmó que por fuertes motivos personales debía retirarse.

Las imágenes del momento de su renuncia, se mostrarán en el capítulo de esta noche, junto con la llegada del nuevo participante que llegará en su reemplazo, quien se trata de un antiguo jugador ya eliminado.

Se debe mencionar que su identidad ya se filtró unas horas atrás por parte de Fotech, tratándose de ni más ni menos que de Fernando ‘Bambino’ Altamirano, quien en el último repechaje obtuvo la tercera mayoría de votos. Es más, a través de redes sociales comenzaron a circular imágenes donde se le ve en el aeropuerto.

🔴 BAMBINO EN EL AEROPUERTO LISTO PARA REINGRESAR #GranHermanoCHV #GranConstanza #LaResistenciaLulo #LasReinasBellas ⚠️ CADA RENUNCIA, TENDRÁ UN REEMPLAZO, AUNQUE HAYAN DICHO QUE NO ENTRABA NADIE MÁS. Los contratos con los auspiciadores hasta el día de la final ya están… pic.twitter.com/ToCM3bVeQG — Alee (@SoyAleeOrtiz) October 19, 2023

¿Por qué renunció iCata a Gran Hermano?

Se debe señalar que comenzó a circular un fuerte rumor en redes sociales, en el que se indicaba que la joven tiene compromisos previos con los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023, por lo que tiene que dejar el espacio, de cara al comienzo del evento deportivo el próximo viernes 20 de octubre.