Aseguran que Angélica Sepúlveda y Pamela Díaz vivieron su primera gran pelea en Tierra Brava

Hace unos días se anunció con bombos y platillos que Angélica Sepúlveda es la nueva participante de Tierra Brava, la que sin duda llegará a dejar la escoba, haciendo honor a su nombre de la Fierecilla de Yungay.

«Yo sé que en Chile soy la mujer que más realities he hecho y no puedo decir que por eso vaya a ganar, porque cada reality es diferente… son etapas distintas y son emociones de cada momento, pero si hay algo que puedo decir es que a mí me encantan los realities. Es el trabajo con más gusto que hago y voy a demostrar, una vez más, eso», comenzó señalando.

Junto con lo que Angélica Sepúlveda agregó: «Este es el más desafiante de todos en los que he estado, porque aquí todo puede suceder, en el sentido de que son personajes muy extraños, no hay ninguno que uno pueda perfilar bien».

Eso sí, se debe mencionar que hasta el momento no se sabe cuándo se emitirá su ingreso a Tierra Brava, pero en tiempo real ya se encuentra en el encierro e incluso habría protagonizado su primera gran pelea, ni más ni menos que con Pamela Díaz.

La llegada de Angélica Sepúlveda a Tierra Brava

Hay que mencionar que esta filtración la hizo Hugo Valencia, quien a través de su cuenta de Instagram, se lanzó varias papitas de lo que ocurrirá en las siguientes semanas.

Para comenzar, adelantó de quién se tratará la séptima eliminada de Tierra Brava. «Ya entró hace un par de días y tuvo, rápidamente, un romance con este sujeto (Fabio Agostini) (…) Sin embargo, Nicole Block ya fue eliminada del programa».

Tras esto, es que confirmó que Angélica Sepúlveda ya hizo ingreso a la casa-hacienda «Y comenzaron inmediatamente los conflictos». Pues la Fierecilla de Yungay al parecer tuvo una fuerte discusión con la Fiera, mientras que después se agarró con Valentina ‘La Guarén’ Torres.