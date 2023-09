Tierra Brava confirma a su nueva participante: “A mí me dicen La Patrona”

Hace minutos, Tierra Brava confirmó a su nueva participante, la influencer y modelo peruana de 34 años, Shirley Arica. “Me considero una persona sin filtros, siempre digo lo que pienso, lo que siento. No soy de quedarme callada, yo doy mi opinión bastante firme, esa es mi personalidad. Si me buscan, me encuentran, no soy víctima jamás” sostiene.

Y hace muy poco, hizo noticia por su expulsión del reality de Telemundo Los 50, supuestamente por agredir a una compañera, a solo una semana de estar encerrada. “En realidad no fue como salió en los medios. Fue una discusión, yo obviamente le contesté, y dijeron por ahí que yo la había empujado, pero fue al contrario. Supuestamente nos iban a expulsar a las dos, pero solamente me expulsaron a mí”, explica la peruana, agregando que estas cosas “son parte del furor de la competencia, porque no le puedes caer a todo el mundo siempre bien”.

Ahora, Shirley se convierte en la nueva confirmada de Tierra Brava, que comenzará el próximo domingo 1 de octubre a las 22.00 horas: “No tengo experiencia de campo, cero. Pero me gustan los retos, me gustan las cosas nuevas, aprender. Yo me lanzo no más“.

¿Se enfrentará con alguien en Tierra Brava?

Sobre su personalidad, hay quienes la comparan con Pamela Díaz, ambas mujeres de gran impronta que se verán las caras en el nuevo reality show. De hecho, la peruana declara que “me han dicho que a ella le dicen ‘La fiera’ y yo les cuento que a mí dicen ‘La patrona’, así que está complicado el asunto”, a lo que agrega que “en caso de que me choque, va a encontrarme de todas maneras, no voy a quedarme callada. Pero esperemos que no eso no pase, para vivir en armonía… mientras se pueda”.

Por su parte, Pamela Díaz, tras conocer las palabras de Shirley, deja una simple pero contundente advertencia: “fieras hay muchas, pero como yo ninguna”, a lo que añade que “ella puede ser ‘La patrona’ o la que sea, pero mientras juegue bien su personaje y no se meta en mi área buena onda, ningún problema. Que trate de hacer gloria en el reality, le va a servir”.

Nacida en Lima, Shirley empezó en el modelaje a los 18 años, y debutó en la TV en la primera temporada del popular programa de competencia ‘Combate’. Desde entonces, se convirtió en una de las favoritas para todos los realities de competencia en su país, incluyendo el programa de baile ‘El Gran Show’ y el dating show ‘El Poder del Amor’.

“Ese es el reality que más me ha gustado porque ha sido más de convivencia y amor. He podido lograr que la gente me conozca más no tanto como una persona mediática, sino más de mi personalidad”, asegura la celebridad.

Su experiencia en el amor

“Soy romántica, por eso es que me va mal en el amor. He tenido mala suerte, si me preguntas a quién rescato de mis ex, no te podría decir ninguno de los ocho. A nadie de ellos le tiraría salvavidas, ni le invitaría a mi avión privado”, confiesa.

Su relación más tormentosa fue con Rodney Pío, primo del futbolista Juan Manuel Vargas, y padre de su hija Skylar, de ocho años. “Él se hizo conocido conmigo. Nos casamos, tuvimos a la bebé, duramos cerca de cinco años y ya de ahí nos divorciamos. Se acabó el amor, tenemos una buena relación de padres, pero de pareja no hay posibilidad”.

Y aunque es audaz en muchos otros aspectos, dice no ser atrevida a la hora del romance. “No soy tan lanzada. Si la persona no me hace luces, yo no soy de dar el primer paso. En ese sentido sí soy un poco, no sé si tímida, pero voy viendo el territorio, viendo a la gente”, explica, añadiendo que de todas maneras no pierde la esperanza de conocer a alguien.

“No me negaría la oportunidad de enamorarme si es que se da el caso. Soy una mujer soltera desde hace cinco años, así que voy dispuesta a todo. Pero yo creo que acá en el Perú no está mi príncipe azul. Hay que buscarlo afuera, por ejemplo en Chile. No tengo el gusto de conocer a los chilenos, pero me han hablado muy bien de ellos, así que de repente me espera un chileno. Además me apellido Arica, y eso es una buena coincidencia”, ríe.