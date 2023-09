«Pongan gente buena po»: Así reaccionó el público a la nueva participante de Tierra Brava

La tarde de este martes se dio a conocer a la sexta participante de Tierra Brava, que resultó ser ni más ni menos que Azzartt Maveth, quien es conocida como la «tía de la micro» en redes sociales, quien se hizo conocida por contar sus aventuras manejando un bus de Red.

Sobre su participación en el reality, la joven de 27 años señaló que «voy a aportar buena onda, alegría y travesuras. Quiero salir con buenas amistades y aprender de tolerancia. Además quiero conocer a la Pamela Díaz».

Junto con esto, Azzartt confesó que es «gritona, fácil de irritar y con poco filtro». Dice que forjó su modo de ser en el Sename como forma de sobrevivir. «De repente en el centro tenía que imponerme y defender mis cosas. Tuve peleas físicas, incluso mechoneos, porque siempre me molestaban, me decían que yo no tenía familia, y ahí yo no contestaba hablando».

«Sería bueno encontrar a alguien para no estar tan sola. No he podido encontrar mi media naranja. A veces creo que voy a morir vieja y llena de gatos. De todas formas, no busco enamorarme en el reality, voy a jugar», agregó la nueva participante de Tierra Brava.

Las reacciones del público a la nueva participante de Tierra Brava

Como era de esperar, de inmediato el público que espera el estreno del reality, no dudó en comentar que les parecía la nueva participante del encierro, con muchos afirmando que no tenían ni idea de quién se trataba, mientras que otros felices de ver una cara nueva en televisión.

«Me encanta! Falta gente en la tv que haga reír»; «Conozcan a la persona primero y después juzgan»; «vi su historia y merece estar ahí»; «que entrete que no sean los mismos»; «Esto se va a poner como gran hermano de fome, pongan gente buena po»; «Transmite buena onda por TikTok» y «Al fin gente desconocida» escribieron.