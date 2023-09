«Lo único falso que quiero son mis tet…»: Ignacia Michelson llegó arremetiendo con todo a Gran Hermano Chile

Este jueves, ingresaron tres nuevos participantes a Gran Hermano Chile, Scarlette Gálvez, Fede Farrell y sin duda quien era la más esperada de la noche, Ignacia Michelson. Y como era de esperar, la chiquilla no decepcionó, pues en tan solo unos minutos armó más polémica que varios de los que ya están adentro.

Resulta que apenas cruzó la puerta, la Nacha se lanzó con todo en contra de Fran Maira, pues mientras saludaba al resto de los jugadores, le dijo a la rubia «no, tú no me saludes. Lo único falso que quiero son mis tetas. Vamos a tener una conversación».

Tras este momento, la jugadora de 23 años intentó bajarle el perfil, asegurando que «está bien alguien que me venga a huev… poh. Ella viene a hacer su papel. Me viene a huev… a mí. Afuera no nos llevábamos tan bien. Ella no se lleva bien con ciertas amigas mías…».

Ignacia Michelson arremete con todo en contra de Fran Maira

Mientras que por su parte, Ignacia Michelson explicó por qué llegó con todo a darle a la chiquilla: «Yo a Fran la conozco de afuera. Hemos tenido varios conflictos, hemos hablado y siento que tú… eres buena onda en la cara, pero por detrás andas con la cizaña ¿Por qué? Si te molesta algo, dilo. En vez de decirlo por detrás».

«Yo soy como soy. Tú no eres nadie para venir a decirme lo que tengo que hacer bien o no…», le respondió Fran, sin esperarse que la ex de Marcianeke no se guardara nada para volver arremeter aún más fuerte, sacando unos cuantos trapitos al sol.

«Lo mismo que estás haciendo con Cony, lo haces afuera, lames el culo… ¿Te digo quién soy? Soy la pendeja que te arrodillaste en la casa de Mati Pardo… ¿O se te olvida? Así andabas lamiendo huevos…» lanzó Ignacia Michelson antes de que cortaran la transmisión.