Tierra Brava: Adelantan detalles del estreno del nuevo reality de Canal 13

No paran los anuncios sobre Tierra Brava, ahora se acaba de revelar que ya está fijado su mes de estreno. Esto porque quedan pocas semanas para que el nuevo reality show, que será el gran regreso de Canal 13 al género tras nueve años, llegue a las pantallas.

Más en específico, el espacio de telerrealidad tendrá su gran estreno en el mes de octubre. Es ahí cuando se podrá empezar a ver y a disfrutar el nuevo programa heredero de la tradición iniciada por Canal 13, el canal de los realities, hace ya 20 años con ‘Protagonistas de la fama’.

Tierra Brava se ambientará en un entorno de campo, con una casa-estudio que oscila entre la modernidad y la escasez. En ella, un total de 16 famosos chilenos y extranjeros deberán convivir durante algunos meses y cumplir una serie de desafíos y competencias semanales. Si no actúan diligentemente, si no cumplen con las tareas que se les asignan o si son desleales o descomprometidos, deberán asumir las consecuencias de sus actos.

Los primeros confirmados de Tierra Brava

Hay que recordar que durante esta semana ya se confirmaron a los primeros dos famosillos que se suman al nuevo reality de Canal 13, Junior Playboy y Eva Gómez, los que prometen dejar la escoba en su paso por el encierro.

En el caso del chiquillo, afirmó que «siento que vengo guiado, porque no puede ser casualidad que me haya conectado tanto con la naturaleza todos estos años, y justo me invitan a un reality de estas características. He estado andando a caballo, conectándome con el lado natural, tengo comunicación con muchos animales, como los pájaros y los colibríes».

Mientras que Eva Gómez comentó sobre su ingreso a Tierra Brava: «La vida me pone esta nueva oportunidad, con un nivel de exposición semejante, y que seguramente me lo voy a tomar mucho mejor porque estoy más grande. Ahora estoy en el proceso de encontrarme, de volver a ser yo, valorarme y volver a mirar la vida de color de rosa».