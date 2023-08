Por estos motivos Gran Hermano Chile es lo más denunciado al CNTV en julio

No cabe duda que Gran Hermano Chile se convirtió en uno de los programas más comentados del último tiempo, gracias a las polémicas que protagonizan sus participantes. Pero junto con la popularidad que está alcanzando, también se suman la molestia por parte del público por algunas situaciones.

Es de esta forma que durante julio, el reality de CHV se convirtió en lo más denunciado ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV), con 4.121 denuncias, las que se dividen en tres situaciones puntuales que ocurrieron en el encierro.

Las denuncias de Gran Hermano Chile

De acuerdo a lo consignado por Página 7, el evento que lidera el listado de quejas contra Gran Hermano Chile, suma 1.474 y se enfoca en hechos ocurridos el día 13 de julio, en los que se afirma que ocurrió «acoso sexual explícito reiterado de Francisca Maira hacia Lucas Crespo. Violencia, hostigamiento, agresión de carácter sexual y abuso de género».

Mientras que la segunda situación, acumula 1.350 denuncias, acusando «maltrato animal hacia un perro por parte de Fernando Altamirano (Bambino) y Lucas Crespo», tomando énfasis en que con esto «se avala la violencia en contra de Bigotes», con fecha del 17 de julio.

En ese mismo día, se reportó que nuevamente existió «acoso sexual de Francisca Maira hacia Lucas Crespo, y trato violento entre los participantes». Situaciones que se repiten en las jornadas del 14 y 16 de julio, donde los televidentes remarcan que las conductas previamente señaladas, se repiten en las fechas indicadas.

Por último, la denuncia con la cerraron el mes, se dio nuevamente en contra de Maira, quien lanzó amenazas de golpes en contra de Constanza Capelli, durante la emisión del 14 de julio.

«Le pegaría un charchetazo en la cara (sic)» señaló la rubia, además de agregar que «Te amo, mi amor, Coni, nos vemos en la placa guachita, y si me echan a mí me vale pico, porque me va la raja afuera, maraca culia (sic)».