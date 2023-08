«Les guste o no…» Jorge y Pincoya viven duro enfrentamiento en Gran Hermano Chile

La noche de este miércoles se estrenó un nuevo capítulo de Gran Hermano Chile, donde mostraron el último cara a cara de los participantes. Espacio en el que sin duda lo que más llamó la atención es el encontrón que vivieron Jorge Aldoney y Jennifer ‘Pincoya’ Galvarini.

Resulta que al modelo le tocó la pregunta: «Después de 2 meses de convivencia, ¿quién crees que piensa que el fin justifica los medios?», frente a lo cual no dudó en elegir a su compañera.

Es en este contexto que, Jorge comenzó señalando que «voy a utilizar este ejemplo, porque no voy a decir el garabato en sí, pero la otra vez hubo una discusión con Rubén y dijiste ‘paco…’, y un adjetivo calificativo bastante denostativo».

Hay que mencionar que el Mister Chile estaba recordando el encontrón que tuvo Pincoya con el ex uniformado unas semanas atrás en el reality, cuando este se molestó de que sus compañeras quisieran usar la cocina sin avisar. A lo que ella le respondió: «Típico de paco cu…, buenos para ponerle la pata encima a la gente».

A raíz de esto, es que Jorge mencionó que «Las disculpas por denostarlo por su profesión jamás las escuché (…); yo creo que sí, tu fin es salvarte, lo encuentro súper válido».

Pero la Pincoya no dudó en salir a responderle con todo, dejándolo calladito: «Yo tengo una muy buena onda con la institución de Carabineros de Chile, al cual yo pertenecí muchos años».

Pincoya arremete contra Jorge

Tras esto, es que la oriunda de Chiloé recordó su discusión con Rubén. «Cuando trabajamos, también nos tratamos de pacos. Ninguno de los dos pertenece a esta institución, cada uno tomó rumbos diferentes, pero eso no quiere decir que yo no le tengo un respeto a Carabineros de Chile».

«Si tú me dices que yo haría cualquier cosa para quedarme, yo pienso que estás equivocado porque más cosas hacen ustedes para quedarse. Injuriando, culpando, armando patrañas porque han dicho de todo para sacarme de la casa», continuó la Pincoya.

Y para cerrar le lanzó directamente: «Pero, ¿quieres que te diga una cosa? Cuando yo me vaya será porque la gente de afuera quiere que yo me vaya y me voy a ir con la frente en alto. Así que les guste o no, a lo mejor tienen Pincoya para rato».