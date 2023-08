Ignacia Michelson lanza crítica a Marcianeke: «Hace lo que le dicen»

No cabe duda que Ignacia Michelson y Marcianeke se convirtieron en una de las parejas más mediáticas de la farándula. Pues durante los cuatro meses que duró su relación, siempre estuvieron compartiendo todos los detalles de lo que hacían en su día a día.

Resulta que tras un distanciamiento que duró solo unas semanas, la parejita volvió y se le veía más feliz que nunca, adoptando incluso una cabra mascota. Pero la cosa tampoco duró mucho y el quiebre definitivo llegó al poco tiempo, con ambos enviándose todo tipo de indirectas a través de redes sociales.

«Pues él no quiere salir de su mal círculo y ¡así no se puede progresar! Yo no puedo ser el salvavidas de nadie, se trata de ser un complemento», es parte de lo que escribió Ignacia Michelson hace algunas semanas sobre el fin de su romance.

A pesar de esta situación, con el paso del tiempo, la DJ ha mencionado que no tiene nada en contra de Marcianeke y que incluso mantienen una buena relación. Pero todo parece indicar que aún tiene cosas que decir sobre él.

Ignacia Michelson le dedica un mensaje a Marcianeke

Resulta que en medio de su viaje a Europa, Nacha abrió una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, para que sus seguidores le consultaran sobre cualquier tema. Frente a esto, es que uno le lanzó: «Crees que Marcianeke es un mal hombre?».

Tras esto, es que intentó sugerir que con el artista urbano no hay mala onda, si dio pistas de los motivos que llevaron a que tomara la decisión de terminar con él.

«No creo que sea un mal hombre, es muy niño y hace lo que le dicen! Yo le deseo lo mejor siempre, tiene mucho talento pero yo estoy más grande y quiero y veo la vida de otra forma!», afirmó.