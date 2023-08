Filtran video de Lucas Crespo «ensayando» amenaza a la Pincoya en Gran Hermano Chile

La noche de este domingo se vivió la gala de eliminación más polémica de Gran Hermano Chile, donde la salida de Trinidad Cerda del encierro pasó a segundo plano, a raíz de la fuerte discusión que protagonizaron Lucas Crespo y Jennifer ‘Pincoya’ Galvarini.

Resulta que antes de conocerse el nombre de la persona que debía abandonar la casa, el influencer pidió la palabra, para lanzarse con todo en contra de su compañera de encierro, con amenazas incluidas, que indignaron a los seguidores del programa.

Para comenzar, Lucas dijo que Pincoya era «un guarén, un animal que nadie quiere en la casa, que destruye el hogar. Es un guarén de circo, le gusta la cámara, fingir, manipular».

Siguiendo por esta línea, le lanzó una dura amenaza sobre lo que le esperaría si se quedaba en Gran Hermano Chile: «Te vas a quedar, pero lo vas a pasar muy mal, porque te voy a webiar yo», agregando que «vamos a fumigar, los guarenes no son bienvenidos en la casa».

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que tras una intervención de Coni, afirmó: «Te voy a webiar cada vez que hables, toda la semana, no vai a hablar nunca más fuerte, no sabí hilar más de dos palabras».

Lucas Crespo «ensayando» sus amenazas

Es en este contexto que la usuaria de X (antes llamada Twitter) @svmxcl, compartió un registro de Lucas Crespo, en el que se le puede durante la tarde, ensayando lo que le diría a Pincoya durante la eliminación.

Por lo mismo que muchos de los seguidores de Gran Hermano, no dudaron en lanzarse con todo en contra de Lucas, pues notaron que él debió practicar toda la tarde antes de enfrentarse a su compañera y tratarla de que no sabía hablar.

«Qué miedo. Literal preparando la agresión. Planificando en qué momento hacer daño»; «en la pieza también andaba hablando solo como esquizofrénico y yo así? ahora tiene sentido»; «broma que estaba ensayando. Todo premeditado»; «tiene que ensayar porque no puede hilar dos frases seguidas» y «Yo encuentro full penoso que el weon tenga que practicar cada vez que dice algo» escribieron.