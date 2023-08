¡De impacto! Filtran verdadero motivo por el que Lucas habría renunciado a Gran Hermano

Buena parte del último capítulo de Gran Hermano Chile, estuvo enfocado en la renuncia de Lucas Crespo, quien aseguró que por una molestia física que arrastraba hace semanas, tomó la decisión definitiva de abandonar el encierro.

«Me quiero ir, de forma definitiva ya. Estoy pa’ la cagá. Me despierto con dolores, la rodilla no me da más, me reactivé una hernia que tenía hace tiempo. Me metí a esto porque quería cumplir mi sueño del deporte… y estoy desbaratándome acá dentro», es parte de lo que comentó.

Pero a las pocas horas, desde el portal de noticias El Desconcierto, dieron a conocer las verdaderas razones por las que Lucas abandonó Gran Hermano y que serían mucho más graves que la lesión que informó al aire.

Las graves acusaciones en contra de Lucas Crespo

Resulta que de acuerdo a la Oficina Judicial Virtual, el joven de 23 años, tiene interpuesta una querella por parte de Francisco Javier Olid, a quien habría agredido fuertemente el 26 de septiembre de 2021.

En el documento, se puede leer el testimonio de la víctima, el que asegura que la fuerte agresión en su contra habría ocurrido en el contexto de una fiesta, donde se encontraba presente Lucas Crespo y otro hombre, identificado como Gonzalo Arriagada Polanco.

Más en específico, esta querella apunta a que ambos sujetos le habrían provocado serias lesiones en el rostro a Olid, especialmente en el área nasal.

Todo habría comenzado cerca de las 04:00 horas, cuando Crespo le pidió el auto a una asistente de la fiesta, para seguir en otro lado, a lo que esta se negó. Posteriormente, Francisco les solicita a ambos (Lucas y Gonzalo) que se fueran, a lo que ellos se resistieron y a punta de empujones lograron sacarlos.

Pero la historia, tiene un cambio radical, cuando el ahora ex chico reality «enlaza su brazo derecho sobre mi cuello intentando ahorcarme, mientras grita desaforado que esa llave la hace porque deja inconsciente al enemigo por 7 minutos».

Siguiendo por esta línea, la víctima afirma que «aprovechando que me encuentro ahorcado, sin respiración y en el suelo, con Crespo encima, su compañero Arriagada comienza a patearme en la cara, propinándome un fuerte puntapié que me deja inconsciente y fracturándome la nariz».

La complicada situación judicial que enfrenta el ex Gran Hermano

Es de esta forma que, el pasado 17 de abril de 2023 cuando la fiscal de la Fiscalía Local de Las Condes, Carolina Núñez, solicitó la formalización de Crespo y Arriagada, dejándoles el cargo de lesiones graves.

Mientras que, el 2 de mayo, se logró concretar la audiencia de formalización en la que a ambos agresores se les dictó la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima o su familia.

Por lo mismo que actualmente, la nueva audiencia quedó fijada para el 30 de agosto a las 10:00 horas. El exjugador de Gran Hermano Chile deberá asistir para responder grave situación que enfrenta con la justicia.