Anita Alvarado arremete sin piedad contra Cathy Barriga: «Eres una hipócrita»

Aunque han pasado varios días del estreno de El Purgatorio, al parecer Anita Alvarado aún no olvida los duros intercambios que tuvo con Cathy Barriga. Pues aunque comenzaron en buena, con el pasar de los minutos se lanzaron varios incómodos palitos.

Pero la cosa no quedó ahí, ya que tras la emisión del programa, que ganó la Geisha, la exalcaldesa contó en Me Late Estelar varios detalles de su participación, además de asegurar que «me dijo ‘hoy día te voy a hacer llorar y vas a llorar’. Y no lloré».

Es en este contexto que Anita Alvarado no dudó en contestarle públicamente a las pocas horas de sus comentarios, donde lo mínimo que la trató es de mentirosa. Y todo parece indicar que no quedó contenta con esa respuesta, ya que volvió a lanzarse en su contra.

Anita Alvarado sin filtro contra Cathy Barriga

Resulta que en una nueva transmisión en vivo de Instagram, relató su experiencia. «Invitadas al programa Purgatorio en el Canal 13 que el primer capítulo fue el día jueves. Me sentí muy cómoda, me sentí muy contenta (…) Llegamos y honestamente cero mala onda le tenía a esta niña. Me aparece la publicación donde Cathy Barriga dice que cuando me saludó yo la saludé muy fría. Eso es mentira».

Siguiendo por esta línea, Anita Alvarado afirmó que «nos van a mostrar el escenario, el escenario es maravilloso (…) le digo ‘oye Cathy, no te vas a poner a llorar’ y le agregué que es programa de televisión y hay que decirse las verdades, pero se supone que estamos muertas y podemos decirnos lo que tú quieras para que sea entretenido».

Tras esto, no dudó en sacarle en cara la millonaria compra de peluches que realizó cuando lideraba la comuna de Maipú. «El que tú tengas complejo de niña o que no tuviste la Barbie no significa que todos tengan que pagar tus pecados, tus estupideces. No puedes castigar a una comuna (…) Invertiste 50 millones de pesos».

«Ahora sí le creo a la gente cuando dicen que eres una hipócrita porque eres un lobito encerrado en lanita y las malas lenguas comentan que estás separada de tu marido. Y eso sí que es triste (…) Me da rabia las mentiras, así que Cathy a recuperar a su marido y si anda con otras minas, ojalá que no, que se recupere ese matrimonio» cerró.