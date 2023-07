«Una experiencia que siempre he soñado»: Conversamos con Carolina Frambuesa, ganadora de Corazón Callejero

En la Número Uno de Chile nos mandamos la segunda edición de nuestro concurso Corazón Callejero, con la que buscamos a algún artista emergente que toque en las calles de nuestro país y que quiere buscar la oportunidad de dar a conocer su música.

Y el premio para el ganador de este tremendo concurso es ni más ni menos que la oportunidad de presentarse en La Gran Noche de la Corazón ante las más de 15 mil personas, además de un millón de pesos.

Por lo mismo que en esta ocasión participaron cientos de cantantes y grupos, resultando como ganadora Carolina Frambuesa, artista que lleva años cantando en las calles, no solo de la capital, sino que de varias ciudades de Chile. Y en su Radio Corazón conversamos con Carolina Frambuesa, ganadora de esta edición.

Carolina Frambuesa ganadora del concurso Corazón Callejero

Para comenzar, nos comentó que «yo empecé en la música de chica (…) en mi adolescencia formé mis bandas de rock, entonces yo empecé con el tema de hacer canciones, pero tener una banda de rock para poder cantarlas y en Parral formé una banda que se llamaba Sulminat, que hicimos un disco el 2002 que no está en ninguna parte».

«Después, como Carolina Frambuesa partí en Santiago cantando afuera del metro Bellas Artes y de ahí de a poquito comencé a afirmarme en el tema de la personalidad para cantar y también de mi creación como artista» continuó la cantante.

Sobre su decisión de participar en el concurso Corazón Callejero, nos comentó: «He sido cantante urbana, pero no del género urbano, porque urbano es de la calle y yo canto en la calle desde hace como 16 años y ese ha sido mi mayor sustento de trabajo, porque es un lugar donde puedo hacer lo que me gusta, puedo sanarme también, porque el canto es muy sanador y puedo entregar energía bonita para las personas».

Mientras que hablando de su presentación, afirmó que «voy a presentar mi último single que es más pop folk, así que creo que le va a gustar la letra. Es una canción que habla de la gente que sale temprano a trabajar y para mí va a ser una experiencia que siempre he soñado, porque siempre me he imaginado cantando para muchas personas».