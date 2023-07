Fanáticos de Gran Hermano Chile llegan a recibir a Francisco al aeropuerto tras su eliminación

La noche de este domingo se llevó a cabo una nueva eliminación en Gran Hermano Chile, la cual tenía más que apenados a los seguidores del reality, pues Jennifer Galvarini, Constanza Capelli y Francisco Arenas, la llamada ‘familia Lulo’ y favoritos del público, quedaron en la placa.

Es de esta forma, que con el 71,90% de los votos, Pancho se convirtió en la sexta persona en abandonar la casa más famosa del mundo, lo que afectó profundamente a Coni, Pincoya y Seba Ramírez, con quienes era más cercanos y a los únicos de los que se despidió.

Tras conocerse su eliminación de Gran Hermano, Francisco reflexionó que «primero que nada, agradecido de esta oportunidad, de haber estado en la casa más famosa del mundo».

«Yo creo que no estoy triste, porque voy a salir por esa puerta y me voy a encontrar con mi hija, mi hijo, mi padre, mis sobrinos, esa es mi recompensa», continuó. Además de señalar que estaba «triste por dejar la casa, pero al final es una experiencia que a mi edad es muy hermosa. Es triste dejar a mis nuevos amigos acá».

«Además, he conocido a distintas personas que con sus defectos y virtudes igual que yo, entretenido y me siento feliz. Tarde o temprano estaba esperando esa puerta. No me voy tan triste», cerró Francisco.

Pero lo que no se esperaba el «Papá Lulo», es el cariño del público, que no dudó en demostrarle que no querían que abandonara Gran Hermano, desde el primer momento que pisó nuestro país.

La cálida recibida de Francisco tras dejar Gran Hermano

Resulta que por redes sociales, los fanáticos del reality de CHV, se organizaron para llegar a recibir a Francisco al aeropuerto. Así que, cerca de las 07:00 horas, un grupo de personas llegaron con globos y pancartas para saludarlo, tal como quedó registrado en un video del usuario de Twitter @onlysil.

Hay que mencionar que esta es la primera vez que gente llega a buscar a alguno de los eliminados de Gran Hermano Chile, pues en las ocasiones anteriores, los participantes que abandonaron el espacio, eran de los menos queridos.