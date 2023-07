El Chacotero Sentimental nos trae historia hot: «Me despedí de mi ex y me agarré al tipo del bus» La "insaciable" le contó al Rumpy en El Chacotero Sentimental que partió a vivir al norte por amor, pero cuando la terminaron no encontró nada mejor que ponerle gueno con alguien bien cercano.

Por Equipo Corazon.cl