«El Bambino no vio esto»: Fran García-Huidobro dispara con todo contra Alessia por dichos en Gran Hermano Chile

La mayor sorpresa del último capítulo de Gran Hermano Chile fue la revelación de que las expulsiones de Coni Capelli y Fernando ‘Bambino’ Altamirano, se trataron ni más ni menos que de una prueba para los participantes, los que se ganaron un asado para toda la casa.

Es en este contexto que Alessia Traverso se robó todas las miradas del público, pues a pesar de que su amorcito era uno de los «expulsados», no se le veía para nada triste. Es más, durante una conversación con sus cercanas en el encierro, confesó que «yo vine acá por mí, no por una relación ni por él».

Obviamente que la chiquilla se llenó de críticas por parte de los usuarios de redes sociales gracias a su actitud. Y una que no se podía quedar callada sobre el tema es Fran García-Huidobro, quien es panelista del programa y ha sido una de las mayores críticas de los tortolitos.

Por lo mismo que aprovechando la gala de nominación, es que la Dama de Hierro lo comentó en vivo a través de Instagram, donde se lanzó con todo en contra de Alessia por los comentarios que se mandó sobre Bambino.

Fran García-Huidobro arremete contra Alessia

«Heavy lo de Alessia no, desnudándose de cuerpo entero, ‘yo vine aquí a ser cantante’, ¿A Gran Hermano?», siguiendo por esta línea, Fran García-Huidobro mencionó la pregunta que le hizo Diana Bolocco de si acaso era pareja de Fernando. «Tal vez esta estrategia de Gran Hermano no es mala, porque se desnudan de verdad las relaciones, rarísimo».

Tras esto, la panelista comentó: «Te encargo las caras ahora que entraron de vuelta, qué lástima que el Bambino no vaya a ver las imágenes de lo que dijo Alessia, qué desgracia, porque ahí se daría cuenta. Cuando es genuino, es genuino, y cuando no lo es, ni aunque lo actúes, ni aunque seas la Carolina Arregui o la Claudia DiGirolamo, no resulta».

«Si yo fuera Alessia, querría que se abriera un hoyo en la tierra y me tragara, porque el Bambino no vio esto, pero nosotros si la vimos, si la escuchamos. Yo no sé si está en placa esta semana, pero creo que esto que ocurrió le va a quitar el cariño de mucha gente. Mal ahí po’ hija, mal. Y le insisto, esto no es The Voice, es Gran Hermano», continuó Fran García-Huidobro.

Además, la actriz mencionó que «me cuentan que si la vio. Quiero decirles que lo que más me gusta de Gran Hermano son estas cosas, que son inesperadas y que desnudan y transparentan a las personas como realmente son, cómo conviven, cómo se relacionan entre ellos. Y si yo estuviera adentro, y si pudiera darle un consejo a Fernando, le diría amigo date cuenta».