A 25 años de Mekano: Así se ve actualmente la bailarina brasileña Amanda Cibely

A pesar del paso de los años, Mekano sigue siendo uno de los programas más recordados por el público chileno, lo que hace que muchos se pregunten sobre lo que ocurrió con algunas de sus figuras más reconocidas. Así es el caso de Amanda Cibely.

La brasileña llegó al espacio juvenil en medio del boom del Axé, junto al grupo Carambaxé, donde se ganó un lugar estable dentro del team de bailarines, gracias a su simpatía y su talento en el escenario.

A diferencia de muchos de sus compañeros de Mekano, tras el fin del popular programa de Mega, Amanda Cibely decidió alejarse completamente de la televisión, incluso yéndose de Chile rumbo a México a buscar nuevas oportunidades.

En dicho país conoció a su actual esposo, el empresario Fernando Palacio, con quien se casó y actualmente tiene dos retoños, Thiago y Cristopher.

¿En qué está ahora Amanda Cibely?

Por estos días, la brasileña vive en Monterrey junto a su familia, donde tiene su propia clínica de belleza, en la que realiza todo tipo de tratamientos estéticos.

De acuerdo a lo consignado por Meganoticias, en 2020 Amanda Cibely se refirió a este negocio y su relación con nuestro país. «Yo hice una sinergia con Gloria Baeza, que es esteticista y fisioterapeuta. Con ella nos conocemos desde ‘Mekano’ y es mi mamá chilena. Hicimos un intercambio de técnicas, y yo en mi centro tengo tratamientos de dermatología estética: bótox, ácido hialurónico y masajes».

Sobre una posible reunión del programa juvenil, afirmó en entrevista con La Cuarta en el 2018 que «quizás ya no mostraríamos tanto, ya no serían las faldas tan cortas, los top, ya no bailaríamos «La Tanga» (ríe), porque la mayoría está casada y con hijos, pero se puede hacer algo similar al desorden que hacíamos y entretener a la gente, porque eso es lo que hacíamos, sin necesidad de mostrar tanto».