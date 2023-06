¡Te pasaste! Chico Olmedo lanzó polémica frase en segundo capitulo de Generación 98

La apuesta del Área Dramática de Mega ha dejado varios número positivos en sus primeros días de estreno: según informa el canal acaparó la atención de la audiencia obteniendo un rating online de 21.1 y con un peak de 23.5.

Uno de los personajes que más se ha lucido en Generación 98 es «Chico» Olmedo, protagonizado por Gabriel Cañas que también participó en La Ley de Baltazar.

Anoche en el segundo capítulo de la teleserie nocturna de Mega: Hernán «Chico» Olmedo realizó una junta en su particular casa para hablar de negocios con sus excompañeros. En ese contexto, luego de un breve discurso de Olmedo llega a la reunión Tomás (Felipe Rojas) uno de los principales compañeros que le hacía bullying, llegando un poco en estado de shock por su quiebre con su mujer Paula (Josefina Montané), quien lo habría dejado por otra mujer.

¿Qué le dijo Chico Olmedo a Tomás?

Tomás apenas llegó comenzó a beber, explotando de a poco en llanto y contando a sus compañeros que le había pasado: «Esto no tiene arreglo, me dejó por una mujer». Todos intentaban consolarlo. Sin embargo, Chico Olmedo no aguantó las risas mientras todos quedaron molestos mirándolo.

«Perdón perdón, es que hueón eres un crack. Cuánto tiempo en mi vida estaba esperando un momento como este» decía mientras continuaba riéndose y disfrutando el momento. «Algo estabas haciendo muy mal para que se cambiara de bando tu mujer po’ hueón…¡Con una mina!, ¡te cagó con una mina moco culiao!»

Acto seguido, Tomás se quedó en silencio mirándolo furioso mientras los excompañeros estaban indignados con Hernán. En eso, Tomás reacciona violentamente y se lanza contra Chico Olmedo tirándolo a la piscina y cayendo juntos al agua.

La escena generó diversas reacciones en las redes sociales: algunos apoyaban la burla de Olmedo, mientras que otros lo trataron de desubicado.

Así término el segundo capítulo de Generación 98 que sostiene su buena sintonía estos primeros días de estreno de la ficción.